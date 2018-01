Volley, SuperLega 2018 – 19^ giornata: Modena demolisce Civitanova, Perugia tenta la fuga in vetta! Trento ok su Verona

Domenica scoppiettante per la SuperLega: la 19^ giornata del massimo campionato italiano di volley maschile ha rivoluzionato la classifica prima della sosta per la Final Four della Coppa Italia che si disputerà il prossimo weekend al PalaFlorio di Bari.

Modena ha letteralmente dominato Civitanova espugnando l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0. I Canarini vincono il secondo big match stagionale in trasferta dopo quello del PalaEvangelisti mentre la Lube perde il primo scontro diretto dell’anno e vede allontanarsi la vetta. Gli emiliani, ora a soli due punti dai marchigiani, sono stati superiori in tutti i fondamentali, i cucinieri non sono quasi mai riusciti a ribattere, pagando qualcosina anche sotto l’aspetto fisico probabilmente a causa dei troppi impegni ravvicinati. A decidere l’incontro, spronati dall’impeccabile regia di Bruninho, sono stati il giovane opposto Andrea Argenta (15 punti, esploso negli ultimi due incontri al posto dell’infortunato Giulio Sabbi) e il martello Tine Urnaut (15), entrambi in grado di sopperire alle difficoltà di Earvin Ngapeth. Dall’altra parte della rete prova sottotono delle solite stelle Tsvetan Sokolov (10) e Osmany Juantorena (8).

Perugia approfitta dell’esito del big match per allungare in testa alla classifica: ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova grazie al netto successo per 3-0 ottenuto contro il fanalino di coda Sora. I ragazzi di Bernardi, di fronte al proprio pubblico, sono stati più incisivi nelle fasi calde dei tre set e hanno chiuso la pratica grazie al centrale Marko Podrascanin (12 punti, 5 muri) e al martello Aaron Russell (12), 9 marcature a testa per Ivan Zaytsev e Aleksandar Atanasijevic. Il solito Dusan Petkovic (18) non basta ai laziali.

Trento ha sconfitto Verona a domicilio e si riprende il quarto posto in classifica proprio a danno degli scaligeri, incapaci in questa stagione di vincere un incontro con le formazioni che la precedono in classifica. Il mattatore indiscusso è stato un indemoniato Uros Kovacevic: il martello serbo si è scatenato mettendo a segno 26 punti, continuamente chiamato in causa da Simone Giannelli che ha trovato anche la doppia cifra di capitan Filippo Lanza (12) e del centrale Eder (11, 3 aces), 8 punti per Luca Vettori non ai livelli visti tre giorni fa in Champions League.

Ravenna vince una partita infinita durata 149 minuti contro Padova. I giallorossi tornano alla vittoria e lo fanno in uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. Ai veneti non è bastata la prestazione mostruosa di Luigi Randazzo (30 punti) per contrastare Buchegger (28) e compagni.

Castellana Grotte torna al successo battendo Monza, ora definitivamente fuori dai giochi per le posizioni che contano. I pugliesi si sono imposti al tie-break trascinati da un indemoniato Georgios Tziuomakas (31 punti, 6 aces) e da Milosz Hebda (19), ai brianzoli non è bastato Donovan Dzavoronok (26).

Di seguito i risultati dettagliati della 19^ giornata della SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Calzedonia Verona vs Diatec Trentino 1-3 (20-25; 23-25; 25-19; 20-25)

Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena 0-3 (23-25; 21-25; 19-25)

Revivre Milano vs Wixo LPR Piacenza 2-3 (25-23; 25-22; 20-25; 26-28; 11-15)

BCC Castellana Grotte vs Gi Group Monza 3-2 (25-22; 19-25; 29-27; 20-25; 15-8)

Taiwan Excellence Latina vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-23; 25-17; 25-20)

Kioene Padova vs Bunge Ravenna 2-3 (24-26; 25-19; 22-25; 32-30; 13-15)

Sir Safety Conad Perugia vs Biosì Indexa Sora 3-0 (25-18; 25-23; 26-24)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 51 19 17 2. Civitanova 47 19 16 3. Modena 45 19 15 4. Trento 33 18 12 5. Verona 32 18 12 6. Padova 30 19 9 7. Piacenza 29 19 11 8. Milano 29 19 9 9. Ravenna 27 19 9 10. Latina 22 18 6 11. Monza 19 19 6 12. Vibo Valentia 12 19 4 13. Castellana Grotte 10 18 3 14. Sora 7 19 2