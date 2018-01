Volley, SuperLega 2018 – 15^ giornata: Perugia batte Verona e resta in testa, +1 su Civitanova e +3 su Modena. Trento non si ferma

Caldissima serata per la SuperLega che è scesa in campo per disputare la 15^ giornata: il massimo campionato italiano di volley maschile non conosce soste e continua a giocare ogni tre giorni. Non cambia nulla nelle posizioni di vertice della classifica.

Perugia si conferma al comando della graduatoria vincendo il big match di giornata: 3-1 casalingo contro Verona che non riesce proprio a spuntarla contro le tre squadre che la precedono in classifica. I Block Devils hanno perso il secondo set ai vantaggi dopo aver dilapidato un buon margine, poi si sono ripresi prontamente da quella sbandata e hanno portato a casa la vittoria. Top scorer il superlativo schiacciatore Aaron Russell (21 punti) affiancato di banda da Ivan Zaytsev (12) che oggi è diventato papà per la seconda volta, doppia cifra anche per l’opposto Aleksandar Atanasijevic (13) e per il centrale Marko Podrascanin (11). Agli scaligeri non è bastato un indemoniato Toncek Stern (22 punti, 5 aces), da annotare anche i 4 muri di Emanuele Birarelli.

Civitanova rimane a un solo punto di distacco dalla capolista espugnando il Pala De Andrè di Ravenna in maniera più rapida e facile del pronostico: 3-0 fulmineo dei Campioni d’Italia che vincono il terzo set addirittura per 25-9. La Lube ha sbaragliato i giallorossi che non riescono più a esprimersi con continuità. La bella regia di Christenson insiste soprattutto sull’opposto Tsvetan Sokolov (15 punti), Osmany Juantorena non brilla particolarmente (6) affiancato da Jiri Kovar (9), al centro bene Enrico Cester (9) e Davide Candellaro (8).

Modena soffre più del previsto per spuntarla contro il fanalino di coda Sora ma alla fine si impone per 3-1 confermandosi al terzo posto in classifica distaccata di tre lunghezze dalla capolista. A risolvere l’incontro è stato il redivivo Earvin Ngapeth, tornato al top dopo il caos di Natale (26 punti con addirittura 12 aces!), doppia cifra anche per il martello Tine Urnaut (16) e per il centrale Daniele Mazzone (13, 4 muri). Ai laziali non sono bastate le 26 marcature del solito Dusan Petkovic.

Trento continua la propria scalata, infila l’ottava vittoria consecutiva in campionato e sale al quarto posto in classifica battendo Padova con un tondo 3-0: i dolomitici hanno dominato la partita, c’è stata battaglia soltanto nel secondo set dove i ragazzi di Lorenzetti sono stati costretti ai vantaggi. A fare la differenza sono stati lo schiacciatore Nicholas Hoag (16 punti) e il centrale Eder (11, 3 muri), a sorpresa esclusi il martello Uros Kovacevic e soprattutto l’opposto Luca Vettori ormai superato nelle gerarchie da Renee Teppan (9). Tra le fila dei veneti i migliori sono stati Gabriele Nelli (11) e Luigi Randazzo (8) ma oggi non sono stati sufficienti per fare la differenza.

Latina torna al successo sbarazzandosi di Castellana Grotte con un comodo 3-0: i laziali provano a rimanere in corsa per i playoff anche se il distacco dalla top eight rimane comunque consistente. Show personale delle stelle Cristian Savani e Sasha Starovic, autori di 15 punti a testa (anche 3 aces per l’ex capitano dell’Italia). I pugliesi rimangono al penultimo posto in classifica, doppia cifra per Djalma Moreira (11).

Milano ha vinto il derby con Monza e sale addirittura al sesto posto in classifica. Secondo successo stagionale per la Revivre contro i cugini, trascinati come sempre dall’oppostone Nimir Abdel-Aziz (26 punti, 6 aces), da rimarcare gli 8 muri di Taylor Averill. Piacenza infligge a Vibo Valentina la nona sconfitta consecutiva (Tubertini verso l’esonero) e rimane in corsa per i playoff grazie ai 21 punti dell’eterno Alessandro Fei (6 muri), si rivede al top Leo Marshall (14, 4 stampatone). I soliti Benjamic Patch 819) e Oleg Antonov (15) non salvano i calabresi.

Di seguito i risultati dettagliati della quindicesima giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Bunge Ravenna vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (17-25; 20-25; 9-25)

Sir Safety Conad Perugia vs Calzedonia Verona 3-1 (25-19; 26-28; 25-18; 25-22)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Wixo LPR Piacenza 1-3 (23-25; 25-23; 18-25; 19-25)

Diatec Trentino vs Kioene Padova 3-0 (25-14; 27-25; 25-17)

Azimut Modena vs Biosì Indexa Sora 3-1 (25-27; 25-15; 25-20; 25-20)

Gi Group Monza vs Revivre Milano 1-3 (25-14; 23-25; 21-25; 16-25)

Taiwan Excellence Latina vs BCC Castellana Grotte 3-0 (25-16; 25-15; 25-20)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 39 15 13 2. Civitanova 38 15 13 3. Modena 36 15 13 4. Trento 27 15 10 5. Verona 26 14 10 6. Milano 25 15 8 7. Piacenza 23 15 8 8. Padova 23 15 7 9. Ravenna 23 15 7 10. Monza 15 15 5 11. Latina 15 14 4 12. Vibo Valentia 9 15 3 13. Castellana Grotte 7 15 2 14. Sora 6 15 2













(foto Valerio Origo)