Volley, SuperLega 2018 – 15^ giornata: pagelle, top e flop. Ngapeth record, Russell maestoso, revenant Sokolov, show Abdel-Aziz

Ieri si è disputata la quattordicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata.

EARVIN NGAPETH: 10. In campo ribadisce di essere un Campione assoluto. Con questa prestazione si lascia alle spalle il caos di Natale: 26 punti, addirittura 12 aces (record assoluto in Serie A), 52% in attacco e 58% in ricezione, mattatore indiscusso per i Canarini che sconfiggono Sora e rimangono in scia a Perugia e Civitanova.

AARON RUSSELL: 9. Prestazione inverosimile dello schiacciatore statunitense che si è caricato Perugia sulle spalle nel big match contro Verona. Protagonista assoluto con i suoi 21 punti, scaraventati a terra con un fantasmagorico 79% in attacco. Show assoluto nella giornata sottotono di Atanasijevic e di Zaytsev, giustamente con la testa alla nuova arrivata in famiglia.

TSVETAN SOKOLOV: 9. Il protagonista principale del successo di Civitanova al Pala De Andrè insieme all’ottima regia di Christenson. L’opposto torna titolare e risponde subito presente confezionando 15 punti con il 52% in attacco (3 muri). Si è ripreso la Lube ma attenzione al contratto…

NIMIR ABDEL-AZIZ: 8,5. Letteralmente inverosimile. L’oppostone olandese segna 29 punti (6 aces, 2 muri) e trascina Milano al successo nel derby con Monza che vale addirittura il sesto posto in classifica. Show personale dell’uomo simbolo della squadra di Giani che sta volando.

NICHOLAS HOAG ed EDER: 8. Senza Kovacevic, con Giannelli febbricitante, ci pensano il martello canadese e il centrale brasiliano a fare la differenza: 16 e 11 punti a testa, sempre propositivi e concreti quando vengono chiamati in causa.

VERONA: 5. Non riesce proprio a battere le tre big. Gli scaligeri soffrono contro le grandi e a Perugia non riescono a invertire la rotta pur vincendo un bel secondo set in rimonta. Gli scaligeri perdono anche il quarto posto in classifica in favore di Trento (ma devono ancora recuperare la partita con Latina).

PADOVA: 4,5. Demolita da Trento. I veneti giocano una delle partite peggiori della stagione e perdono uno scontro diretto per il quinto posto. Questa volta Nelli e Randazzo non riescono a brillare e il gioco della Kioene fatica.

MONZA: 4. I brianzoli perdono anche il derby di ritorno con Milano spegnendosi dopo il primo set. Ormai la stagione è completamente da dimenticare per i ragazzi di Falasca, i playoff sono sempre più lontani.