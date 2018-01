Volley femminile, Serie A1 2017-2018 – 13^ giornata, le migliori italiane: solida Bosetti, Lo Bianco magica, Diouf non basta, Danesi granitica

Nel weekend si è disputata la tredicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno.

ANNA DANESI. Grande prestazione di qualità da parte della centrale di Conegliano che sbanca Firenze e si conferma in testa alla classifica. L’azzurra si mette in luce con 4 stampatone (10 punti complessivi) emergendo in mezzo alle grandi stelle Hill, Fabris e Bricio.

CATERINA BOSETTI. La solidità che garantisce in ricezione è fondamentale per il successo di Modena contro Bergamo. La schiacciatrice è granitica con un vertiginoso 88% di positiva, mette a segno anche 10 punti contribuendo alla vena realizzativa di Heyrman e Barun.

LEO LO BIANCO e VALENTINA ZAGO. Casalmaggiore risorge nel momento più difficile della sua storia. Regia encomiabile della palleggiatrice, l’opposto debutta da titolare dopo l’addio di Pavan e si mette subito in luce con 15 punti (39%, 4 muri). Le ragazze in rose surclassano Scandicci e resperano in ottica salvezza.

VALENTINA DIOUF. Top scorer assoluto della giornata di Serie A1: 28 punti (3 muri, 37% in fase offensiva) ma l’opposto di Busto Arsizio non basta per evitare una clamorosa sconfitta sul campo di Filottrano.

SERENA ORTOLANI. Monza continua a volare, il quinto posto è davvero sbalorditivo per le brianzole che stravincono il derby contro Legnano. L’opposto è determinante (13 punti) insieme alla rediviva Tori Dixon e alla solita Edina Begic.