Volley, Champions League 2018: Roeselare-Perugia. Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Oggi martedì 16 gennaio torna la Champions League 2018 di volley maschile. Perugia affronterà il Knack Roeselare: trasferta insidiosa in Belgio per la capolista della nostra SuperLega che insegue la terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare una formazione compatta e che si conosce a memoria: i ragazzi di Bernardi vanno a caccia di un successo che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.

Perugia si affiderà come sempre alle bordate di Aleksandar Atanasijevic, alla classe di Ivan Zaytsev, alla regia di Luciano De Cecco, ai muri di Marko Podrascanin e Simone Anzani, alla solidità di Aaron Russell e Massimo Colaci. Sarà importante strappare i tre punti anche per mettere pressione a Civitanova che domani sera affronterà il Fenerbahce Istanbul.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roeselare-Perugia, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su laola.tv e su Sky Go.

MARTEDI’ 16 GENNAIO:

20.30 Knack Roselare vs Sir Sicoma Colussi Perugia

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA













(foto Pier Colombo)