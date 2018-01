VIDEO Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming 2018: Henrik Kristoffersen preso a palle di neve! Gesto sconcertante dei tifosi austriaci a Schladming!

Ha dell’incredibile quello che è successo nella seconda manche dello slalom speciale di Schladming (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2017-2018. Il norvegese Henrik Kristoffersen, impegnato nella sua discesa è stato preso a palle di neve. Un qualcosa che non si era mai visto e che ha scatenato l’atleta scandinavo arrabbiatissimo al traguardo dal comportamento poco sportivo dei supporters austriaci, tutti per Marcel Hirscher, trionfante al termine della gara per 54esima volta in carriera (record di Hermann Maier uguagliato) davanti proprio a Kristoffersen.

IL VIDEO DELLA DISCESA DI KRISTOFFERSEN PRESO A PALLE DI NEVE

Pazzesco a Schladming! 😳😳

Pazzesco a Schladming! 😳😳

Il pubblico lancia palle di neve a Kristoffersen durante la discesa!













