Tennis, Fed Cup 2018 – Garbine Muguruza non sfiderà l’Italia! La spagnola salta il match del Gruppo II

Garbine Muguruza non farà parte della Spagna che sfiderà l’Italia nel match valido per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2018 di tennis. La spagnola, ex numero 1 al mondo, oggi è stata eliminata a sorpresa dagli Australian Open: secondo turno letale per l’iberica che ha deciso di non presentarsi sulla terra di Chieti i prossimi 9-10 febbraio. La 24enne ha addotto motivazioni fisiche e problemi con le caviglie e gli adduttori: il giorno dopo inizierà un tour in Medio Oriente (si parte con il torneo di Doha) e non vuole rischiare di doverli saltare per il troppo affaticamento patito nel weekend riservato alle Nazionali.

Una notizia importante per l’Italia che non dovrà così fronteggiare un’avversaria fortissima: avremo qualche speranza in più di vincere l’incontro e accedere ai playoff per la promozione in Serie A, evitando gli spareggi per non retrocedere come invece era capitato lo scorso anno.