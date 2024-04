Tennis: si ritira Garbine Muguruza. “Un viaggio fantastico”

All’età di 31 anni ha deciso di appendere la racchetta al chiodo Garbine Muguruza. Palmares di lusso per l’ex numero uno al mondo del tennis al femminile che in carriera si è aggiudicata due titoli del Grand Slam: Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017.

Le parole dell’iberica nella sala stampa dei Laureus World Sports Award: “È arrivato per me il momento dei saluti. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita”.

E aggiunge: La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che è arrivato il momento per me di ritirarmi”.

Raccontando il passato: “Venticinque anni fa, avrei dato del pazzo a chiunque mi avesse detto che sarei diventata una tennista professionista, numero 1 al mondo e vincitrice di due Slam. Il tennis mi ha dato tantissimo: è stato un viaggio fantastico in cui ho vissuto situazioni uniche. Ho viaggiato in tutto il mondo e mi ha dato l’opportunità di scoprire molte culture diverse. Sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo viaggio: senza di loro, non sarei mai arrivata fin qui”.