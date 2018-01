Tennis, ATP Doha 2018: Stefano Travaglia schianta Jabor Al Mutawa e vola agli ottavi di finale

Dopo il successo di Matteo Berrettini l’Italia del tennis maschile può sorridere ancora all‘ATP di Doha (Qatar). Stefano Travaglia, infatti, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo qatariano superando in due set il padrone di casa, wild card, Jabor Al Mutawa con il punteggio di 6-1 6-2 in 54 minuti di gioco. Un match letteralmente dominato dal giocatore nostrano che così attende il vincente della sfida tra l’argentino Guido Pella e lo spagnolo Albert Ramos (testa di serie n.4) per conoscere il nome del prossimo avversario.

Nel primo set pronti, via e Travaglia si trova in un lampo 3-0. Troppa la differenza tra il tennista italiano ed Al Mutawa, spesso in difficoltà nello scambio prolungato e messo in difficoltà dalla maggiore profondità dei colpi del nostro portacolori. Differenza netta nel livello di gioco dei due che si ripercuote nel punteggio di 6-1 in appena 21′. Il 100% dei punti ottenuti con la prima di servizio e l’80% con la seconda va a descrivere quanto visto sul cemento arabo.

Nel secondo set la musica non cambia ed anche se l’avversario cerca di opporre maggiore resistenza, Stefano rimane concentrato non concedendo nulla e continuando a macinare il proprio gioco senza incertezze. Il quarto ed ottavo game sono quelli dei due break che fanno volare il n.134 ATP al 2° turno, traguardo raggiunto per la seconda volta in carriera dal 26enne di Ascoli Piceno.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Fit