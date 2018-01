Sport Invernali, tutti gli eventi Live su OA Sport di sabato 6 gennaio: il programma completo, minuto per minuto

Appassionati degli sport invernali, questa è la vostra giornata: Epifania da urlo per gli amanti di neve e ghiaccio che potranno gustarsi una giornata assolutamente imperdibile, un’autentica abbuffata di tutte le vostre discipline preferite. Il menu è ricchissimo, degno dei migliori pranzi di Natale e Capodanno: non poteva esserci di meglio a una mese di distanza dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Lo sci alpino con il classico gigante di Adelbolden per gli uomini e le donne impegnate nel gigante di Kranjska Gora. La chiusura della Tournée dei Quattro Trampolini per il salto con gli sci, la penultima tappa del Tour de Ski di sci di fondo, gli inseguimenti di biathlon a Oberhof, gli Europei di speed skating a Kolomna. Divertimento assicurato e OASport vi terrà compagnia per tutto sabato 6 gennaio: dalle 09.00 del mattino fino a pomeriggio inoltrato con una sfilza di DIRETTE LIVE scritte, cronache, aggiornamenti in tempo reale per non perdervi davvero nulla. Questa la nostra proposta con tutti i LIVE che vi garantiamo.

SABATO 6 GENNAIO:

All Day DIRETTA LIVE GENERALE con aggiornamenti di tutti gli sport!

09.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminile (prima manche) a Kranjska Gora (Slovenia)

10.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante maschile (prima manche) ad Adelboden (Svizzera)

11.00 SNOWBOARD – Coppa del Mondo, PGS (femminile) a Lackenhof (Austria)

12.15 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante femminile (seconda manche) a Kranjska Gora (Slovenia)

12.15 BIATHLON – Coppa del Mondo, inseguimento femminile a Oberhof (Germania)

13.15 SPEED SKATING – Europei a Kolomna (Russia)

13.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, Gigante maschile (seconda manche) ad Adelboden (Svizzera)

14.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 10km skiathlon (femminile) in Val di Fiemme (Italia)

15.00 BIATHLON – Coppa del Mondo, inseguimento maschile a Oberhof (Germania)

15.45 SCI DI FONDO – Tour de Ski, 15km skiathlon (maschile) in Val di Fiemme (Italia)

17.00 SALTO CON GLI SCI – Tournée dei Quattro Trampolini, quarta prova a Bischofshofen (Austria)