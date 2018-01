Slittino, Coppa del Mondo Koenigssee 2018: tripletta tedesca in doppio. Ottimi i giovani Nagler-Malleier, settimi

L’ottava tappa della Coppa del Mondo dello slittino doppio va a uno strepitoso Tobias Wendl (in coppia con Tobias Arlt) che centra la seconda vittoria stagionale, interrompendo il dominio di Toni Eggert (con Sascha Benecken) che si ferma alle loro spalle a 134 millesimi, nonostante un disperato tentativo di rimonta nella seconda manche. Il vantaggio accumulato da Wendl nella prima discesa garantisce al tedesco di condurre in posto la tappa casalinga di Schönau am Königssee e di completare una brillante tripletta tutta “teutonica”. Al terzo posto, infatti, si è piazzato Robin Johannes Geueke (in coppia con David Gamm) a ben 470 millesimi di distacco.

Quarta posizione per l’austriaco Peter Penz (con Georg Fischler) a 584 millesimi, mentre dalla quinta piazza in giù i distacchi si fanno pesanti. Quinto è il canadese Tristan Walker (con Justin Snith) a 1.164 secondi, mentre sesto è il secondo austriaco, Thomas Steu (Lorenz Koller) a 1.255 secondi. Settima posizione per il primo degli italiani, il giovane Ivan Nagler (in coppia con Fabian Malleier) staccato di 1.357 secondi, davanti ai due russi Aleksandr Denisev (con Vladislav Antonov) e Andrei Bogdanov (con Andrei Medvedev). Undicesimo si è classificato il secondo nostro portacolori, Ludwig Rieder (con Patrick Rastner), a 1.641 secondi, mentre è quattordicesimo Christian Oberstolz (con Patrick Gruber) a quasi due secondi di distacco.

In classifica generale Toni Eggert mantiene un vantaggio ampio sul vincitore di giornata Tobias Wendl, mentre il terzo posto di Peter Penz è insidiato da Robin Geueke. Il primo degli italiani rimane Ludwig Rieder, in settima posizione.

La prima manche aveva visto la tripletta tedesca con Wendl/Arlt in 49.935 davanti a Eggert/Benecken a 146 millesimi e Geueke/Gamm a 205 millesimi. Quarti e quinti i due austriaci Penz/Fischler a 246 millesimi e Steu/Koller ad oltre mezzo secondo di distacco ed a pari merito con i canadesi Walker/Snith. Settimo il primo equipaggio italiano Nagler/Malleier a 583 millesimi, davanti ai due russi Bogdanov/Medvedev a 656 millesimi e Denisev/Antonov a 694. Decimo il secondo binomio italiano, Rieder/Rastner a 728 millesimi. Quattordicesima posizione per Oberstolz/Gruber a 898 millesimi.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO DOPPIO:

1 TONI EGGERT/SASCHA BENECKEN GER 770 PUNTI

2 TOBIAS WENDL/TOBIAS ARTL GER 567 PUNTI

3 PETER PENZ/GEORG FISCHLER AUT 476 PUNTI

4 ROBIN GEUEKE/DAVID GAMM GER 439 PUNTI

5 ANDRIS SICS/JURIS SICS LET 379 PUNTI

6 MATT MORTENSEN/JAYSON TERDIMAN USA 364 PUNTI

7 LUDWIG RIEDER/PATRICK RASTNER ITA 339 PUNTI

8 TRISTAN WALKER/JUSTIN SNITH CAN 337 PUNTI

9 CHRISTIAN OBERSTOLZ/PATRICK GRUBER ITA 304 PUNTI













