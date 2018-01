Skeleton, Coppa del Mondo Altenberg 2018: Jacqueline Loelling vince in casa in un festival tedesco davanti a Hermann e Fernastaedt

Torna la Coppa del Mondo 2017/18 di Skeleton dopo la sosta natalizia e riparte con un vero e proprio festival tedesco sulla pista di casa di Altenberg. Sui 1413 metri della pista della Sassonia, che presenta una pendenza massima del 15%, e la bellezza di 17 curve, il successo è andato alla leader della classifica generale, Jacqueline Loelling (alla terza vittoria in sei tappe) che chiude con il tempo complessivo di 1:57.74 (58.50 nella prima discesa e 59.24 nella seconda) distanziando la connazionale Tina Hermann di appena 13 centesimi (erano 18 dopo la prima discesa). Completa il podio “tutto teutonico” Anna Fernastaedt che termina la sua prova a 43 centesimi e termina per la prima volta nelle prime tre.

Quarta posizione per la lettone Lelde Priedulena che risale dalla sesta posizione e conclude a 73 centesimi dalla prima posizione, superando la russa Elena Nikitina che, nonostante i record in entrambi i turni in fase di spinta, delude con il nono tempo nella prova finale. Sesta si è classifica la canadese Jane Channell che chiude a 1,33 secondi, davanti alla olandese Kimberley Bos e alla britannica Laura Deas. Completano le prime dieci posizioni la canadese Elisabeth Vathje, nona, dopo una prima manche chiusa al quinto posto, mentre è decima la svizzera Marina Gilardoni a 1,56 secondi. Rovina la sua gara nella seconda prova anche l’austriaca Janine Flock (ottava nella prima manche) per colpa di un grave errore e termina ventesima.

In classifica generale, dunque, Jacqueline Loelling allunga sulle dirette concorrenti salendo a quota 1227 punti, con le canadesi Vathje e Rahneva che cedono punti preziosi, mentre si rifà sotto Tina Hermann. Elena Nikitina, dopo le ben note vicissitudini, comunque, è quinta in classifica.

La prima manche aveva visto già tre tedesche nelle prime quattro posizioni, con Jacqueline Loelling davanti a tutti con il tempo di 58.50 (nonostante il sedicesimo tempo nella fase di spinta con 5.91) staccando la connazionale Tina Hermann di 18 centesimi ed Elena Nikitina di 29 (con 5.40 miglior tempo di lancio). Quarta posizione per Anna Fernstaedt a 40 centesimi dalla vetta, mentre quinta era Elisabeth Vathje a 45. Dalla sesta posizione i distacchi si facevano più pesanti, con Lelde Priedulena sesta a 86 centesimi, uno in meno di Laura Deas e tre in meno di Janine Flock. Nona era Jane Channell a 93 centesimi, mentre al decimo posto Renata Khuzina sfiorava il secondo di distacco. Fuori dalle venti, a sorpresa, la canadese Mirela Rahneva (fino a questa mattina terza della classifica generale) che sbaglia in diversi punti della pista e accusa un distacco di oltre due secondi chiudendo in ventiduesima posizione a 13 centesimi dalla statunitense Anna O’Shea, ultima delle qualificate.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKELETON 2018













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SKELETON

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jacqueline Loelling “credit IBSF/Viesturs Lacis”