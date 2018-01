Sci alpino, SOFIA GOGGIA TORNA GRANDE anche in gigante! E’ terza a Kranjska Gora dietro Shiffrin e Worley!

Vince sempre Mikaela Shiffrin. Trentanovesimo successo in carriera per la campionessa americana, che trionfa nel gigante di Kranjska Gora. Una vittoria ipotecata dopo una prima manche strabiliante, visto che nella seconda Shiffrin ha gestito il vantaggio accumulato. Alle sue spalle si classifica la francese Tessa Worley, che ha recuperato cinque decimi alla statunitense, ma alla fine ha chiuso a 31 centesimi dalla vetta.

Italia sempre sul podio nel gigante femminile. Lo squadrone azzurro si conferma ancora una volta e questa volta grazie a Sofia Goggia, che rimonta cinque posizioni rispetto alla prima manche e alla fine è terza a 91 centesimi da Shiffrin. La bergamasca ha fatto la differenza nella parte finale, riuscendo a mettersi davanti per due centesimi su Wendy Holdener (+0.93), per cinque su Stephanie Brunner (+0.96) e per sette su Federica Brignone (+0.98), alla fine sesta al traguardo.

Settima posizione per una delle beniamine del pubblico sloveno, Tina Robnik, che paga 1.39 da Shiffrin. Medesimo tempo anche per la svedese Sara Hector, mentre completano le prime dieci posizioni la slovacca Petra Vlhova (+1.93) e la svedese Estelle Alphand (+1.95).

Continua purtroppo la crisi di Marta Bassino, in totale difficoltà tecnica e mentale. La piemontese chiude in 23esima posizione a 2.87 dalla vetta della classifica. Stesso tempo della compagna di squadra anche per Irene Curtoni, mentre Manuela Moelgg non ha terminato la seconda manche.













Foto Pier Colombo