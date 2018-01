Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18: a Zagabria, domani, tocca alle slalomiste nel primo dei due appuntamenti che si disputeranno fra il 3 e il 4 gennaio nella capitale croata. La favorita è sempre Mikaela Shiffrin, quasi imbattibile in slalom in questo inizio di stagione, ma sono diverse le atlete che proveranno a giocare un brutto scherzo alla campionessa americana. Frida Hansdotter, Petra Vlhova e Wendy Holdener sembrano essere le tre più serie candidate a impensierire la statunitense. Chiara Costazza e Irene Curtoni sembrano essere le due azzurre più vicine a un piazzamento in top ten e andranno a caccia del risultato a sorpresa, partendo però fra le outsider.

La gara sarà come di consueto articolata in due manche. La prima prenderà il via alle 13,00, la seconda alle 16.30. Entrambe saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD e Eurosport HD, mentre per quanto riguarda lo streaming vi sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta sulle app Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con cronache e approfondimenti.

La startlist dello slalom femminile di Zagabria 2018

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

3 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

6 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli

9 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol

10 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

11 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

12 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

13 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head

16 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

17 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

18 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

19 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

20 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

21 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head

22 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

23 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

24 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA Rossignol

25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol

26 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Dynastar

27 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli

28 206487 WIESLER Maren 1993 GER Voelkl

29 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

30 56143 GRUENWALD Julia 1991 AUT Atomic

31 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

32 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

33 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN Rossignol

34 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

35 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

36 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

37 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

38 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

39 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS Rossignol

40 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

41 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

42 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic

43 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head

44 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

45 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Head

46 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

47 565403 LIVK Klara 1994 SLO

48 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Croc Ski

49 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA Rossignol

50 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

51 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

52 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Croc Ski

53 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE Head

54 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Atomic

55 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

56 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

57 305944 KIYOSAWA Emiko 1983 JPN Fischer

58 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

59 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

60 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Stoeckli

61 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

62 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

63 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA

64 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

65 538284 MCJAMES Megan 1987 USA Voelkl

66 385106 STIMAC Ida 2000 CRO

67 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

andrea.voria@oasport.it













Foto: Pentaphoto