Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Sono disgustata dalle palle di neve contro Kristoffersen. Fatevi una vita!”

L’insensato lancio di palle di neve subito dal norvegese Henrik Kristoffersen, nel corso della seconda manche dello slalom speciale in notturna di Schladming (Austria), sulla mitica Planai, non ha lasciato indifferente neanche una campionessa come Mikaela Shiffrin, telespettatrice d’eccezione nel caso.

La fuoriclasse americana, dominatrice delle discipline tecniche nel Circo Bianco, ha espresso tutta la propria amarezza attaccando, attraverso un post sul proprio profilo twitter, il gruppo di “tifosi” protagonisti del gesto citato (allo scopo di favorire l’idolo di casa austriaco Marcel Hirscher). “Non so chi voi siate, per chi tifiate, quali sia la vostra nazionalità, o quali siano le vostre ragioni. Lanciare palle di neve o qualsiasi altro tipo di oggetto agli atleti mentre stanno sciando per cercare di estrometterli non solo è disgustoso, ma è pericoloso. Fatevi una vita“.

I don’t care who you are, who you cheer for, what your nationality, or what your reason. Throwing snowballs or any other kind of obstruction AT racers WHILE they are skiing to throw them off is not only disgusting, but dangerous. Get a life. — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 23, 2018

Il duro attacco della Shiffrin. Gara che poi ha premiato Hirscher davanti allo scandinavo, a segno per la 54esima volta in Coppa del Mondo uguagliando il record di Hermann Maier. A ciò l’americana, attraverso un altro post, ha voluto aggiungere: “Dovreste rendervi contro che Marcel è grande e grosso e può cavarsela da solo senza che nessuno lanci palle di neve ai suoi avversari. Complimenti a Kristoffersen per aver mantenuto la concentrazione e continuato a spingere…E poi c’è Marcel Hirscher, porca miseria, che ha spinto come un matto anche lui”.

You better believe that Marcel is a big boy and can handle himself without anyone throwing snowballs at his competition. Props to @H_Kristoffersen for holding his focus and crushing anyway!.. and then there’s @MarcelHirscher holy cow, dat run tho😍 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 23, 2018

Si può dire che l’arte del tifo becero stavolta è giunta anche in Austria..

Foto: pagina facebook Mikaela Shiffrin