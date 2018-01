Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018: la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare

Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Marcel Hirscher AUT 1154

2 Henrik Kristoffersen NOR 980

3 Aksel Lund Svindal NOR 666

4 Kjetil Jansrud NOR 665

5 Alexis Pinturault FRA 598

6 Beat Feuz SUI 536

7 Matthias Mayer AUT 470

8 Andre Myhrer SWE 435

9 Peter Fill ITA 406

10 Thomas Dressen GER 399

11 Dominik Paris ITA 386

12 Vincent Kriechmayr AUT 375

13 Aleksander Aamodt Kilde NOR 372

14 Hannes Reichelt AUT 369

15 Michael Matt AUT 354

16 Manuel Feller AUT 336

17 Daniel Yule AUT 330

18 Max Franz AUT 323

19 Victor Muffat Jeandet FRA 311

20 Adrien Theaux FRA 305

La classifica di slalom della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 Marcel Hirscher AUT 734

2 Henrik Kristoffersen NOR 615

3 Andre Myhrer SWE 373

4 Michael Matt AUT 348

5 Daniel Yule SUI 330

6 Luca Aerni SUI 247

7 Sebastian-Foss Solevaag NOR 237

8 Stefano Gross ITA 233

9 David Ryding GBR 211

10 Manfred Moelgg ITA 208













