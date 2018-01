Sci alpino: Mikaela Shiffrin, la regina della nevi fa 41 e la Coppa di specialità è già sua!

E sono 41. Non ha mai fine la voglia di vittoria della “Regina delle nevi” Mikaela Shiffrin. Anche lo slalom di Flachau (Austria) è stato l’ennesima esibizione di superiorità. Risultato: trionfo con 94 centesimi sull’austriaca Bernadette Schild e 1″43 sulla svedese Frida Hansdotter e Coppa del Mondo di specialità in cassaforte.

Sublime questa ragazza, nativa del Colorodo (Usa), di 22 anni. Per lei arrivare seconda nella prima manche non è ammissibile e la faccia da funerale della prima manche è tutto un programma. Una vincente è così, prendere o lasciare e la statunitense è una super vincente. Quando la pista è rovinata per le altre, lei sembra non risentirne mai, volando tra i pali snodati con classe sopraffina, cercando di essere il più centrale possibile ma senza incidere troppo con le lamine. Pista austriaca divorata e occhi strabuzzanti ad osservare il tempo ed il distacco.

Precisione e velocità: il mix ideale per uno sciatore perfettamente sintetizzato dalle gesta della Shiffrin che vuol essere la donne dei Giochi Olimpici di PyeongChang tra circa un mese. I pronostici sulle medaglie da conquistare si sprecano ma limitare il talento di un’atleta del genere al puro e semplice conto aritmetico è limitativo. L’americana, come l’austriaco Marcel Hirscher in ambito maschile, sta tracciando un’era. Un periodo di dominio che solo i grandi possano permettersi. Classe e determinazione tra una curva ed un’altra senza curarsi degli avversari ma sfidando solo il proprio ego, alzando l’asticella della prestazione e guardare poi la luce verde al traguardo, tratto distintivo del “best time”.

“Well done Mikaela”, l’Olimpo è pronta ad accoglierti, starà a te scegliere le traiettorie per aprire quella porta prima delle altre e suggellare questi anni di egemonia con il successo più grande, quello a Cinque Cerchi.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Mikaela Shiffrin