Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Soddisfatto del quarto posto”. Manfred Moelgg: “Mi sono divertito, ora calma”

L’Italia si è ben comportata nel gigante di Adelbolden, classicissima della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il miglior risultato è stato ottenuto da Luca De Aliprandini, ottimo quarto dopo le due manche. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fisi:

Manfred Moelgg: “Finalmente mi sono divertito a sciare. Soddisfatto per il settimo posto, ora calma e tranquillità sia per me e la squadra: ci aspettano tantissime gare importanti. Non mollerò il gigante, non voglio fare solo slalom“.

Riccardo Tonetti: “La stagione fino adesso non è stata ottima ma dopo la prima manche mi sono trovato davanti, quindi ho pensato solo ad attaccare. Sia io che i miei compagni sapevamo di essere pronti qui ad Adelboden, ci aspettavamo dei buoni risultati“.

Luca De Aliprandini: “Sono contento per la gara di oggi. Si dice che il quarto è il primo dei perdenti, ma io sono soddisfatto. Ho commesso qualche errorino ma sono cose che capitano quando si lotta per il podio. Mi sarebbe piaciuto fare il primo podio in Alta Badia o qui ad Adelboden“.













(foto Pentaphoto)