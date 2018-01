Sci alpino, Gigante Lenzerheide 2018: il ritorno di Tessa Worley! Seconda Rebensburg, sboccia il talento di Meta Hrovat. Nona Brignone

Dal 7 gennaio 2017 al 27 gennaio 2018. Per la prima volta dopo oltre un anno, l’Italia scende dal podio nel gigante femminile nelle gare disputate fra Coppa del Mondo e Mondiali. A vincere, nel gigante di Lenzerheide, è la francese Tessa Worley, al primo successo stagionale dopo aver centrato due secondi posti. La due volte campionessa mondiale ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg di 7 centesimi e la giovanissima slovena Meta Hrovat, al miglior risultato in carriera, staccata di 1″45.

Worley ha costruito il proprio successo con una prima manche mostruosa, in cui ha rifilato oltre 50 centesimi a Rebensburg e 1″25 a Federica Brignone, che dopo la prima run era al terzo posto. Nella seconda, a far la differenza sono state le condizioni della pista, resa più difficile dal susseguirsi delle discese delle atlete e dalle non perfette condizioni della neve: tutte sono state nettamente più lente di Meta Hrovat (e Melanie Meillard, alla fine 17ma dopo il 28mo posto della prima manche), capace di indovinare la manche della carriera e scalare ben undici posizioni. Il vantaggio di Worley e Rebensburg, però, era tale da non poter essere impensierito dal recupero della giovane slovena.

Per l’Italia, oggi, c’è un pizzico di delusione. Sofia Goggia e Manuela Moelgg erano uscite nel corso della prima manche, mentre Marta Bassino ha sbagliato nella seconda e ha mancato una porta, uscendo anche lei di scena quando comunque aveva perso molto dalla slovena, fino a quel momento leader provvisoria. La migliore è stata così Federica Brignone, nona alla fine: l’azzurra ha perso quasi tutto il vantaggio nella prima parte del tracciato e non è riuscita a trovare le linee giuste, anche a causa delle condizioni della pista, finendo a 2″13 da Worley e a 68 centesimi dalla slovena. Irene Curtoni, invece, ha chiuso al 16mo posto.

Per la cronaca, al quarto posto si è piazzata Simone Wild: la giovane svizzera è al miglior risultato in carriera e ha centrato due ottime manche, chiudendo in top ten la prima e riuscendo a sciare molto bene nella seconda. Quinta la slovena Ana Drev, sesta la norvegese Raghnild Mowinckel, settima una Mikaela Shiffrin apparsa in difficoltà in entrambe le run in particolare nel tratto iniziale. Ottava ha chiuso la slovena Petra Vlhova, mentre appaiata a Brignone al nono posto si è piazzata l’austriaca Bernadette Schild.

andrea.voria@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Tessa Worley