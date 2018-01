Sci alpino, discesa Wengen 2018: Hannes Reichelt il migliore nella prima prova. Fill secondo e Innerhofer quarto

Dopo il rinvio di ieri per maltempo, si è svolta la prima prova della discesa di Wengen. A realizzare il miglior tempo è stato l’austriaco Hannes Reichelt, giunto al traguardo in 2’31″50 e confermandosi uno dei favoriti per la vittoria nella gara di sabato.

Una prima prova che ha sorriso anche ai colori azzurri, con ben due italiani nei primi quattro posti. Peter Fill è secondo a 23 centesimi dalla vetta della classifica, mentre Christof Innerhofer è quarto a 69 centesimi. In mezzo a loro due l’idolo di casa Beat Feuz, staccato di 34 centesimi da Reichelt.

Quinto l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.82), mentre Aksel Lund Svindal è sesto a 1.49. Settimo posto per l’austriaco Max Franz (+1.51), che precede il francese Adrien Theaux (+1.59). Dominik Paris è nono e staccato di 2.33 dalla vetta della classifica, mentre il canadese Manuel Osborne-Paradis chiude la top ten (+2.39).

Diciannovesimo Mattia Casse ad oltre tre secondi (+3.17) da Reichelt. Fuori dai trenta tutti gli altri azzurri: Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga.













Foto: Trovati – Pentaphoto/FIS