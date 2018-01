Sci alpino, discesa Garmisch 2018: doppietta azzurra nella prima prova. Innerhofer primo e Marsaglia secondo

Grande Italia nella prima prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo davanti a Matteo Marsaglia (1’56″09), partito con il pettorale numero 51 e staccato di 42 centesimi dalla vetta. Sicuramente un ottimo inizio per la squadra azzurra in vista della gara in programma sabato, mentre domenica si terrà il superG.

Terzo posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che paga 89 centesimi da Innerhofer. Dal quarto posto dell’austriaco Hannes Reichelt (+1.40) i distacchi salgono sopra il secondo. Completa le prime cinque posizioni un altro componente della squadra austriaca, Vincent Kriechmayr (+1.67).

Sesto posto per il tedesco Thomas Dressen (+1.79), che precede l’americano Bryce Bennett (+1.87) e il francese Brice Roger (+1.89). Tra i primi dieci chiude anche Peter Fill, staccato di oltre due secondi (+2.05) dal compagno di squadra. Nei primi venti c’è anche Mattia Casse (+2.91), mentre è più staccato Dominik Paris a 3.10.













Foto: Facciotti Pentaphoto/Fisi