Sci alpino, Coppa del Mondo 2018: le pagelle. Shiffrin e Hirscher dominio infinito. Estelle Alphand talento in continua crescita

Le pagelle della giornata dopo gli slalom di Kranjska Gora e Adelboden.

Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher 10: non ci sono ormai più aggettivi per descrivere due campioni che ad ogni gare scrivono una nuova pagina della storia della Coppa del Mondo di sci. L’americana sta distruggendo tutte le avversarie, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie (oggi la quarta era ad oltre due secondi), mentre l’austriaco continua ad imporre la sua supremazia nelle discipline tecniche con gli avversari che provano a batterlo, ma che non ce la fanno mai.

Michael Matt 8: se non ci fosse Hirscher sarebbe il grande protagonista dello slalom, ma resta comunque una stagione molto importante per l’austriaco, che conclude ancora al secondo posto e si avvicina sempre di più al compagno di squadra. Lui è sempre li, in attesa che prima o poi il connazionale sbagli.

Frida Hansdotter 7: “la prima delle umane” verrebbe da dire guardando la gara. La svedese è brava a vincere la battaglia per il secondo posto. Per lei come per le altre è importante guardare il piazzamento, perchè se si guardano i distacchi si rischia la depressione.

Estelle Alphand 7: in casa Francia probabilmente si stanno maledicendo per aver perso questo talento. La Svezia ringrazia e si culla la figlia del grande Luc, anche oggi bravissima nella seconda manche. Partita nelle retrovie si è trovata ora a battagliare con grande costanza per la top ten e volerà certamente alle Olimpiadi.

Henrik Kristoffersen 6,5: una questione di centesimi. Questo il filo conduttore della stagione del norvegese, che ancora una volta deve accontentarsi della terza piazza, a soli tre centesimi da Matt secondo. Sono punti pesanti che vengono persi in chiave classifica di specialità, anche se il duello a distanza con Hirscher lo ha ormai perso.

Stefano Gross 6: alla fine il suo sesto posto nasconde in parte un’altra prestazione deludente della squadra maschile di slalom. Una bella seconda manche, di grande carattere, con voglia di attaccare e di provare a recuperare. La speranza è quelle che possa essere una molla per il resto della sua stagione.

Manfred Moelgg 5: lo scorso anno conquistava un meraviglioso secondo posto, mentre oggi è solo venticinquesimo. Finora non è certamente la sua stagione, con Manny in difficoltà sia in slalom sia in gigante. Serve una reazione, anche perchè lui è sempre stato uomo da grandi appuntamenti ed in Corea bisogna arrivare con la giusta serenità













