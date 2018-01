Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018: la graduatoria dopo lo slalom di Adelboden. Marcel Hirscher sempre più primo

È sempre più Marcel Hirscher il leader della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco ha ottenuto la sua settima vittoria in stagione nello slalom di Adelboden, portando il suo bottino a 874 punti. Alle sue spalle c’è sempre il norvegese Henrik Kristoffersen, a quota 720. I due stanno allungando in maniera netta sul resto della concorrenza e al terzo posto il francese Alexis Pinturault è lontano, a 547 punti. Il primo italiano è Dominik Paris, 11°.

Hirscher domina anche la classifica di specialità dello slalom, davanti a Kristoffersen e Michael Matt.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 874

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 720

3 PINTURAULT Alexis FRA 547

4 JANSRUD Kjetil NOR 480

5 SVINDAL Aksel Lund NOR 454

6 MYHRER Andre SWE 325

7 MAYER Matthias AUT 318

8 FEUZ Beat SUI 316

9 MATT Michael AUT 314

10 FRANZ Max AUT 303

11 KILDE Aleksander Aamodt NOR 297

12 PARIS Dominik ITA 272

13 KRIECHMAYR Vincent AUT 259

14 FELLER Manuel AUT 258

15 AERNI Luca SUI 257

16 FILL Peter ITA 255

17 DRESSEN Thomas GER 220

18 THEAUX Adrien FRA 216

19 OLSSON Matts SWE 214

20 REICHELT Hannes AUT 209

La classifica di slalom della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 454

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 355

3 MATT Michael AUT 308

4 MYHRER Andre SWE 263

5 AERNI Luca SUI 229

6 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 205

7 YULE Daniel SUI 186

8 RYDING Dave GBR 160

9 PINTURAULT Alexis FRA 158

10 HARGIN Mattias SWE 150

11 GROSS Stefano ITA 137

12 MOELGG Manfred ITA 112

13 MEILLARD Loic SUI 108

14 STRASSER Linus GER 101

15 NEUREUTHER Felix GER 100

16 HIRSCHBUEHL Christian AUT 99

17 FELLER Manuel AUT 95

18 SCHWARZ Marco AUT 89

19 GRANGE Jean-Baptiste FRA 80

20 DOPFER Fritz GER 76













