LIVE Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA: Italia al comando con Dominik Windisch!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste gare.

L’Italia può provare a mettersi in luce e vuole sorprendere anche se non sarà facile in mezzo a tanti colossi. Le ragazze, trascinate da una splendida Dorothea Wierer (ieri seconda nell’inseguimento), possono far saltare il banco proprio come gli uomini capitanati da Lukas Hofer che è in ottima forma.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11.30 con la staffetta femminile, poi alle 14.30 appuntamento con gli uomini. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.31 Norvegia a 1.41 ma Tarjei Boe può provare la grande rimonta, stesso discorso per lo svedese Lindstroem.

15.30 cambia l’Italia per l’ultima frazione, ora in pista il valdostano Thierry Chenal. Svezia a 1 minuto e 3 secondi

15.28 Italia con ampio margine sulle avversarie per il podio: Svezia a un minuto, Norvegia a 1.35

15.24 10/10 PER WINDISCH!!! gira la Svezia con Samuelsson, ora a 56 secondi dall’azzurro

15.19 Belgio e Norvegia a un minuto, Russia e Svizzera a 1 minuto e 30 secondi

15.17 5/5 per WINDISCH NELLA NEBBIA! Italia in testa con 3.2 secondi sulla Svezia, girano Belgio e Norvegia!

15.12 in pista Dominik Windisch per l’Italia

15.10 un ottimo Lukas Hofer cambia a 15 secondi dalla testa, terza la Svezia a 20 secondi, Norvegia a 27

15.09 i giudici stanno valutando se sospendere la gara: nel frattempo si avvicina il secondo cambio. Belgio con 30 secondi su Italia, Svezia e Norvegia

15.04 una ricarica per il belga Claude, cosi come Lukas Hofer: italia seconda a 36 secondi dal Belgio in compagnia dello svedese Nelin. Quarta la Norvegia, dietro piovono gli errori.

15.03 condizioni proibitive al poligono per la serie in piedi, non si vede nulla

14.58 piovono gli errori, Belgio al comando con grande vantaggio. Hofer utilizza tre ricariche ma si riporta in terza posizione, il distacco è di un minuto e 8 secondi dalla testa

14.55 si avvicinano gli atleti al poligono, ma non si vede nulla. La nebbia è sempre più fitta

14.51 ora in pista Lukas Hofer, che può riportare l’Italia in lotta per il podio

14.50 al cambio in testa il Belgio con Roesch, Russia a 0.6 secondi. Terza la Norvegia a 24 secondi con Austria e Svizzera, Italia ottava dopo la prima frazione a 50 secondi dalla testa, 35 dal podio.

14.43 purtroppo incorre nel giro di penalità Thomas Bormolini, così come il francese Jaquelin e il tedesco Rees. Guida la Russia con Volkov, Italia nona a 45 secondi. Gara in salita ma non ancora compromessa per gli azzurri

14.36 utilizza una ricarica Thomas Bormolini, che rimane nel primo gruppo in quinta posizione. In testa il norvegese Christiansen, Italia a 6.8 secondi

14.30 partita la staffetta maschile con Thomas Bormolini

14.29 condizioni simili a quelle della gara femminile, con nebbia e vento

14.22 Tra pochi minuti il via della staffetta maschile, ricordiamo la composizione del quartetto azzurro: Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal

Grazie a tutti per averci seguito.

12.44 Italia sesta. Vittozzi e Wierer da sogno nelle prime due frazioni, le azzurre erano davanti a tutte poi purtroppo sono arrivati i due giri di penalità con Gontier e addio sogni di gloria. Sanfilippo ha recuperato poi la sesta piazza.

12.43 Vittoria della Francia. Prova compatta di squadra, hanno sbagliato pochissimo: l’Italia ha tenuto testa nelle prime due frazioni, poi gli errori di Gontier hanno dato il là ad Aymonier e Braisaz. Seconda la Germania attardata di 32 secondi, brave a rimontare dopo la penalità della prima frazione. A sorpresa terzo posto della Svezia attardata di 48 secondi. Quarta la Russia, Yurlova ha sciupato tutto all’ultimo poligono. Ucraina quinta.

12.40 Il podio è già delineato. Aspettiamo solo che si conclusa l’ultimo giro. Vittoria della Francia davanti a Germania e Svezia.

12.38 Sanfilippo si salva con due ricariche. L’Italia chiuderà al sesto posto.

12.38 Questa la situazione: Braisaz con 37 secondi su Hammerschmidt, una grande Svezia con Brorsson è a 55 secondi e andrà sul podio!

12.38 Braisaz si salva e va a vincere, Hammerschimdt andrà in penalità. Yurlova commette quattro errori e gira!

12.37 Germania e Francia commettono tre errori e rischiano il giro di penalità!

12.35 Braisaz allunga nella parte iniziale del secondo giro. La francese ha 15 secondi di vantaggio su Hammerschimdt, Yurlova è terza a 44, Brorsson insegue a 1:03. La gara si è spaccata prima dell’ultimo poligono.

12.33 ZERO DI SANFILIPPO! L’azzurra è settima a 1:46, può puntare al sesto posto.

12.32 Yurlova perfetta e transita con 34 secondi di ritardo dalla coppia di testa.

12.31 Braisaz e Hammerschimdt escono insieme dal poligono. Un errore per la francese, due per la tedesca.

12.30 Siamo al primo poligono. Francia e Germania assieme.

12.29 La coppia di testa procede in tandem verso il primo poligono.

12.27 Braisaz e Hammerschmidt si marcano da vicino nel corso del primo giro. Brorsson a 34 secondi, Toivonen a 40, Yurlova a 46.

12.24 ULTIMO CAMBIO. Francia con 8 decimi sulla Germania, Finlandia a 25 secondi, Svezia a 32, Russia a 43, Ucraina a 48. Niente da fare per l’Italia che è oltre il minuto di distacco.

12.23 Aymonier opera il sorpasso in salita su Preuss e cerca di guadagnare qualche secondo prima del cambio.

12.22 Ci avviciniamo all’ultimo cambio. Sei squadre in 40 secondi, tutte in lotta per il podio. Italia settima a 1:11.

12.21 Preuss con 4 secondi su Aymonier. Hoegberg a 20 secondi, Laukkanen a 27 e Akimova a 34, Semerenko a 40.

12.21 Gontier esce dai giri di penalità in ottava posizione attardata di 1:06. Ora è chiamata a un grandioso ultimo giro sugli sci.

12.20 Due giri di penalità per l’Italia. Ci chiamiamo fuori dai discorsi che contano. Preuss perfetta, passa prima con 12 secondi su Aymonier e 14 su Hoegberg, 29 su Laukkanen e Akimova.

12.19 Ahi. Tre errori per Gontier. Deve salvarsi con le ricariche, ne sbaglia due anche Aymonier.

12.18 Apre male Gontier, ma un errore anche per Aymonier.

12.17 Entriamo al poligono. Tutti con Gontier attesa dalla difficile serie in piedi. Aymonier la precede di dieci secondi.

12.15 Aymonier allunga nel corso del secondo giro sugli sci. Gontier è attardata di 9 secondi. Preuss a 34 secondi appena dietro alla Hoegberg.

12.14 Gira la Bielorussia. Domracheva in ultima frazione partirà lontanissima.

12.13 BRAVISSIMAAAAA! Copre il bersaglio con la ricarica. Gontier esce dal poligono distaccata di 4 secondi da Aymonier. Preuss pesca lo 0 e passa a 26 secondi insieme alla Svezia. Vita Semerenko si salva con la terza ricarica.

12.13 Brava Gontier! Sbaglia il terzo, vediamo con le ricariche. Aymonier trova lo zero.

12.12 Entriamo al poligono.

12.10 Gontier conserva 14 secondi di margine su Aymonier quando ci dirigiamo verso il poligono. Laukkanen recupera ancora qualcosina ed è a 32. Attenzione anche a una grande Preuss che guida il gruppo con Svezia e Ucraina a 42 secondi.

12.08 Aymonier guadagna tantissimo su Gontier nella prima parte del giro! 15 secondi di vantaggio, Laukkanen a 35, Semerenko a 42.

12.06 ITALIA DAVANTI A TUTTI A META’ GARA. Wierer passa il testimone a Gontier che torna in una staffetta. Abbiamo 23 secondi di vantaggio sulla Francia e 35 sulla Finlandia. Germania a 40 secondi seguita a ruota da Giappone, Ucraina e Svezia. Russia a 56 secondi.

12.05 Chevalier sta recuperando qualcosina nell’ultimo giro: è a 26 secondi da Wierer ma Makarainen è scatenata e abbassa il suo ritardo a 41!

12.02 Wierer ha 29 secondi su Chevalier, 41 su Dzhima e Magnusson. Pisareva a Herrmann a un minuto, Makarainen a 54 secondi.

12.01 Wierer dunque prima in uscita dal secondo poligono. Chevalier trova lo zero. Bielorussia, Svezia e Ucraina ne sbagliano due ma si salvano con le ricariche.

12.01 LI COPREEEEE! Ottimo utilizzo delle ricariche.

12.00 Due errori per Wierer, vediamo come va con le ricariche…

11.59 Siamo al secondo poligono.

11.58 Siamo nel secondo giro. Wierer ora ha 33 secondi su Dzhima, Magnusson, Pisareva e Chevalier. Quartetto all’inseguimento dell’azzurra che guadagna.

11.55 Wierer ha 20 secondi su Pisareva e Magnussen, Dzhima è a 32! Chevalier a 38. Makarainen a 1:04. La Germania commette due errori e scivola a 1:30.

11.54 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! WIEREEEEEEEEEER! ANCORAAAAA! ZEROOOOO DA SOGNOOOOOOO! Italia davanti a tutte, Chevalier ne sbaglia quattro e deve girareeeeeeeeeeeeeee! Si volaaaaaaaaaa

11.53 Arriviamo al poligono.

11.51 Chevalier ha 12 secondi di vantaggio su Wierer nel pieno del primo giro sugli sci. La francese prova ad allungare un po’, l’azzurra si difende in vista del poligono.

11.48 Ora la Francia si affida a Chevalier, per l’Italia c’è Wierer.

11.47 La Francia chiude in testa la prima frazione con 6 secondi sull’Italia e 14 sulla Bielorussia. Ucraina, Corea del Sud e Ucraina a 28 secondi. Rep. Ceca a 33, Russia addirittura a 1:15, Germania a 1:28.

11.45 Bescond scavalca Vittozzi e cerca di allungare nel finale del suo ultimo giro. La francese vuole chiudere la frazione in testa.

11.42 VITTOZZIIIIIIIII! ANCORAAAAAAAAAA! ZEROOOOOOOOOO! Spettacolare! Esce ancora in testa con 3 secondi su Bescond e 7 su Skardino. Affondano le altre del gruppo di testa. GIRA LA GERMANIA, ottima notizia per l’Italia.

11.40 Sono in sei in testa ad aver fatto il vuoto su tutte le altre. Vittozzi ben presente, entriamo al poligono. Rep. Ceca, Francia, Italia, bielorussia, Corea del Sud, Giappone.

11.38 Nel corso del secondo giro Bescond cerca di allungare in testa, Vittozzi però non la lascia sfogare più di tanto.

11.36 CHE SERIEEEEEEEEEE! VITTOZZIIIIII CON LO ZEROOOOO! RAPIDISSIMA! L’azzurra esce avanti a tutti con Rep. Ceca e Corea del Sud, Francia a 8 secondi, Russiaa 9, la Germania costretta alle 3 ricariche.

11.36 Siamo al poligono. Serie a terra. Grandissimo vento.

11.34 Nessuna può fare selezione in questo tratto. Meglio arrivare al top per la serie al poligono. Davanti a tutte c’è comunque la Polonia.

11.33 Primo giro molto interlocutorio, sono praticamente tutte insieme verso il primo poligono.

11.30 SI INCOMINCIA! Italia con la formazione tipo con Vittozzi e Wierer sugli scudi.

11.25 Evidenziamo le grandi assenze: Dalhmeier, Hildebrand, Vali Semenreko, Doren, Slovacchia totalmente assente, la Russia invece è con la formazione tipo, manca naturalmente Koukalova,

11.23 Sono comunque tante le defezioni. I big hanno deciso di disertare in massa: hanno preferito riposare.

11.22 Che nebbia a Oberhof, situazione complicata in Germania. La gara comunque non è in discussione.

11.20 Dieci minuti all’inizio della gara. L’Italia guidata da Dorothea Wierer cercherà il colpaccio.

11.16 Si inizia alle 11.30 con la staffetta femminile.

11.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo di biathlon.

(foto FISI – Serge Schwan)