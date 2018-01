Sci alpino, City Event Stoccolma 2018: il tabellone completo e gli accoppiamenti. Orario d’inizio e startlist della gara

Domani sera a Stoccolma si disputerà il secondo City Event della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, dopo quello di Oslo del 1 gennaio. Alla competizione partecipano di diritto i primi 12 atleti presenti nella World Cup starting list di slalom e i migliori quattro atleti della classifica generale di coppa che non facciano parte di questa lista. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, a riposo per recuperare le energie in vista di Pyeongchang. L’esito della gara femminile è dunque apertissimo. Al maschile, invece, ci saranno tutti i migliori, ma non è detto che la gara sia caratterizzata dal consueto duello fra Hirscher e Kristoffersen, entrambi non completamente a proprio agio in questo tipo di gare. Per l’Italia, in gara, ci sono Chiara Costazza, Irene Curtoni e Stefano Gross.

Entrambe le gare prenderanno il via alle ore 17.45 e saranno trasmesse in diretta tv su Raisport ed Eurosport. Per quanto riguarda la diretta streaming, saranno disponibili le piattaforme Sky Go, Rai Play e Eurosport Player.

Il tabellone maschile

http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/AL/0047/2018AL0047SLR0.pdf

Il tabellone femminile

http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/AL/5046/2018AL5046SLR0.pdf

andrea.voria@oasport.it













Foto: Pentaphoto