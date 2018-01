Scherma, Coppa del Mondo Katowice 2018: l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39

L’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche oggi, insieme alle compagne Marta Martyanova, Anastasia Ivanova e Svetlana Tripapina.

Il cammino dell’Italia era iniziato direttamente agli ottavi, in quanto testa di serie, dove ha vinto nettamente con la Spagna per 45-26. Ai quarti le azzurre hanno superato la Polonia per 45-38 e poi in semifinale hanno battuto la Francia per 45-35 approdando così in finale. La lotta per il successo è ancora con la Russia. Le nostre fiorettiste partono forte e chiudono il primo giro in vantaggio di quattro stoccate (14-10). Le russe trovano però la reazione e riescono a ribaltare il punteggio arrivando sino al 23-17. Nel momento di massima difficoltà l’Italia trova però una straordinaria Volpi, che riesce a recuperare il passivo e a portare il punteggio sul 28 pari al termine del secondo giro. Nell’ottavo assalto Deriglazova riporta però avanti la sua squadra per 40-37. Un distacco che aumenta ancora nel confronto finale, con la Russia che trova quindi il successo con il punteggio finale di 45-39. Italia si deve accontentare del secondo gradino del podio, mentre il terzo è occupato dalla Francia, che batte nettamente la Germania per 45-22.

Foto: Augusto Bizzi