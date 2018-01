Scherma, Coppa del Mondo Katowice 2018: primo podio in carriera per Camilla Mancini! La fiorettista azzurra chiude al terzo posto, altro successo per la russa Inna Deriglazova

A Katowice (Polonia) arriva la migliore gara della carriera per Camilla Mancini, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. La 23enne fiorettista azzurra è stata protagonista di un grande torneo, in cui è riuscita a raggiungere brillantemente la semifinale, dove si è però dovuta arrendere alla superiorità della campionessa del mondo Inna Deriglazova, che ha conquistato poi il successo.

Il cammino di Mancini è stato caratterizzato da una serie di derby con le compagne di squadra. Infatti ha aperto superando Erica Cipressa per 15-9, poi sono arrivate le vittorie con Chiara Cini e Martina Sinigalia, entrambe per 15-19, che l’hanno portata ai quarti di finale. Qui si è trovata di fronte la candese Eleanor Harvey, ma anche in questo caso non ha avuto difficoltà, passando il turno per 15-12 e garantendosi un posto sul podio. In semifinale è arrivato l’assalto più difficile, con la russa Inna Deriglazova, numero uno del ranking. Mancini ha provato a tenere testa all’avversaria, riuscendo a rispondere alle prime stoccate. Col passare dell’assalto Deriglazova ha però preso il comando e l’azzurra non è riuscita più a reagire ed è stata sconfitta per 15-6, dovendo così accontentarsi del terzo posto. La campionessa del mondo ha poi dominato anche l’assalto finale, dove ha sconfitto per 15-4 la giovane statunitense Lee Kiefer. Sul terzo gradino del podio troviamo anche la tedesca Anne Sauer.

Per quanto riguarda le altre azzurre, si è interrotto al secondo turno il cammino di Valentina De Costanzo, che dopo la brillante qualifica di ieri, è riuscita a superare la romena Boldor per 15-5, ma poi si è arresa di misura alla cinese Huo (15-14) Delusione invece per Arianna Errigo e Alice Volpi, che sono state sorprendermene eliminate al primo assalto di giornata rispettivamente dalla tedesca Braun per 15-12 e dalla cinese Shi per 15-13. Stop al primo turno anche per Serena Rossini (15-3 con la polacca Lyczbinska), Beatrice Monaco (15-11 con Huo), Olga Calissi (9-8 con la russa Martyanova) e Francesca Palumbo (12-9 con la polacca Jelinska).













Foto: Augusto Bizzi