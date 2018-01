Scherma, Coppa del Mondo Baltimora 2018: successo della Francia nella gara a squadre, le azzurre chiudono al sesto posto

La Coppa del Mondo di sciabola femminile di Baltimora non si chiude come previsto per l’Italia. Infatti nella gara a squadre odierna, le azzurre, campionesse europee ed iridiate in carica, sono rimaste giù dal podio, concludendo il torneo in sesta posizione.

Il quartetto formata da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Loreta Gulotta, dopo aver superato brillantemente l’Azerbaijan per 45-18, è stato sorprendetemene eliminato ai quarti di finale dall’Ungheria con il punteggio di 45-42. Le azzurre sono quindi approdate al tabellone per il quinto posto, dove hanno prima battuto la Russia per 45-33, ma poi sono state sconfitte dagli Stati Uniti per 45-40, chiudendo così al sesto posto.

Il successo va alla Francia, che dopo due secondi posti consecutivi, riesce a battere in finale la Cina con il punteggio di 45-40, potendo così gioire per la prima vittoria stagionale. Il podio di giornata è completato dalla Corea del Sud, che supera nella finale per il terzo posto l’Ungheria all’ultima stoccata (45-44).













Foto: Augusto Bizzi