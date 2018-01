Salto femminile, Coppa del Mondo 2018: Maren Lundby inarrestabile a Zao, Runggaldier 24^

A Zao vince ancora Maren Lundby: nella seconda gara individuale sul trampolino HS 102 della località giapponese valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2017-2018, la norvegese ha confermato di essere la più forte, imponendosi con un vantaggio di 30 punti su tutte le avversarie.

Complice anche l’assenza di Katharina Althaus, l’unica che fino ad ora era riuscita a tenere il suo passo, Lundby ha anche allungato in maniera probabilmente decisiva in classifica generale: i 260 punti di vantaggio che ha accumulato potrebbero bastare per conquistare la Sfera di Cristallo, anche considerando che fino ad ora non è mai uscita dalle prime due posizioni e che questa è la sua quinta vittoria consecutiva.

Alle sue spalle, per la gioia del pubblico di casa, le giapponesi Yuki Ito e Sara Takanashi hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione. Ito, seconda, ha pagato 30,2 punti da Lundby, mentre Takanashi ha terminato la gara appena 3 decimi più indietro della sua connazionale. Quarta posizione per la slovena Nika Kriznar, che ha realizzato il secondo miglior salto della seconda serie, mentre la russa irina Avvakumova ha chiuso quinta davanti alla terza nipponica Yuka Seto.

Per l’Italia, Elena Runggaldier è stata l’unica a qualificarsi per la seconda serie di salti e ha chiuso con una buona 24esima posizione, facendo un piccolo passo indietro rispetto alla gara di venerdì. Eliminate nella prima serie, invece, Manuela Malsiner (34esima) ed Evelyn Insam (50esima).













