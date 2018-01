Rugby, Champions Cup 2018: trasferta impossibile a Tolone per la Benetton Treviso

Settimana di pausa per il Pro 14, ed il grande rugby continentale si sposta verso la Champions Cup. Tempo della quinta giornata: l’unica italiana impegnata nella massima competizione europea, Benetton Treviso, affronta una trasferta quasi impossibile, in Francia, a Tolone. I ragazzi del Toulon sono in piena corsa per il passaggio del turno, in seconda piazza nel gruppo 5 a pari punti con il Bath capolista: sarà una sfida all’ultimo sangue per la leadership del raggruppamento (una sconfitta a testa per le due compagini, nei due scontri diretti).

Eccezionale momento di forma per Treviso, di Kieran Crowley, che sta vivendo uno dei migliori periodi di forma delle ultime annate. Sono infatti arrivate tre splendide vittorie negli ultimi tre incontri: i due derby con le Zebre e la gara casalinga con i Cheethas a Monigo, quest’ultima in rimonta, tutte nel Pro 14. Il sogno infatti è quello di raggiungere addirittura i play-off. La situazione si fa invece complicata andando a guardare nella Champions Cup, dove il livello è molto più alto e non sono arrivati successi nelle quattro uscite stagionali.

Da sottolineare però che nell’unico precedente con i transalpini, proprio nel 2017 (era il girone d’andata), a Monigo la Benetton ha tenuto davvero testa. E’ mancato davvero poco all’impresa: un 29-30 finale che ancora fa male al pubblico trevigiano. E pensare che nel primo tempo c’era addirittura il vantaggio, con le mete di Edoardo Gori ed Ignacio Brex. Proprio l’italo-argentino, assieme agli altri azzurri, convocati da Conor O’Shea (due nomi su tutti, quelli di Hayward e McKinley) saranno gli annunciati protagonisti per tentare il colpaccio.













