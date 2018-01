Pattinaggio di figura, Campionati USA 2018: Nathan Chen impressionante, esito a sorpresa nella danza

La città californiana di San José ha ospitato nel fine settimana i Campionati Statunitensi di pattinaggio di figura 2018, validi anche come Trials in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici di Pyeongchang.

Attesissimo alla vigilia, Nathan Chen non ha tradito le aspettative, imponendosi con un totale di 315.23 punti dopo aver dominato entrambi i segmenti di gara. Il pattinatore dello Utah ha realizzato cinque quadrupli nel free skating, battendo Ross Miner (185.60) e Vincent Zhou (184.81), campione del mondo junior in carica. Delusione, invece, per Adam Rippon, quarto con 171.82 punti, e Jason Brown, solo sesto con 160.45 punti. Chen, Zhou e Rippon sono stati selezionati per Pyeongchang 2018, lasciando dunque Miner nel ruolo di riserva nonostante il suo secondo posto.

Place Start Name Short Program Free Skate Total Score Place Score Place Score 1 21 Nathan Chen, Salt Lake Figure Skating 1 104.45 1 210.78 315.23 2 18 Ross Miner, SC of Boston 6 88.91 2 185.60 274.51 3 16 Vincent Zhou, SC of San Francisco 5 89.02 3 184.81 273.83 4 19 Adam Rippon, SC of New York 2 96.52 4 171.82 268.34 5 17 Grant Hochstein, SC of New York 4 92.18 5 163.13 255.31 6 20 Jason Brown, Skokie Valley SC 3 93.23 6 160.45 253.68 7 15 Timothy Dolensky, Atlanta FSC 7 85.06 9 151.27 236.33 8 12 Alexander Johnson, Braemar-City of Lakes FSC 10 79.60 8 153.02 232.62 9 10 Max Aaron, Broadmoor SC 12 74.95 10 149.25 224.20 10 13 Aleksei Krasnozhon, Dallas FSC 8 82.58 13 141.00 223.58 11 11 Jimmy Ma, SC of New York 11 75.28 11 147.13 222.41 12 6 Tomoki Hiwatashi, DuPage FSC 15 63.48 7 154.05 217.53 13 14 Andrew Torgashev, Panthers FSC 9 81.32 14 135.69 217.01 14 7 Sean Rabbitt, Glacier Falls FSC 13 73.22 12 141.24 214.46 15 1 Jordan Moeller, Northern Ice SC 20 55.35 15 124.86 180.21 16 3 Ben Jalovick, Centennial 7k SC 19 56.12 16 122.21 178.33 17 4 Daniel Kulenkamp, FSC of Southern California 18 60.15 17 117.80 177.95 18 9 Emmanuel Savary, University of Delaware FSC 14 64.65 18 112.48 177.13 19 8 Sebastien Payannet, Los Angeles FSC 16 61.29 20 111.60 172.89 20 2 Scott Dyer, All Year FSC 17 60.17 19 111.87 172.04 21 5 Kevin Shum, SC of Boston 21 52.04 21 111.29 163.33

La giovane Bradie Tennell ha sorpreso tutti nella prova femminile, dove ha conquistato il titolo nazionale con 219.51 punti, risultando la migliore in entrambe le prove. Alle sue spalle troviamo Mirai Nagasu (213.84) e Karen Chen (198.59), anche loro selezionate per la competizione a cinque cerchi. Esclusa, invece, Ashley Wagner, argento mondiale due anni fa, che non è andata oltre il quarto posto (196.19).

Place Start Name Short Program Free Skate Total Score Place Score Place Score 1 22 Bradie Tennell, Skokie Valley SC 1 73.79 1 145.72 219.51 2 20 Mirai Nagasu, Pasadena FSC 2 73.09 2 140.75 213.84 3 21 Karen Chen, Peninsula SC 3 69.48 4 129.11 198.59 4 18 Ashley Wagner, SC of Wilmington 5 65.94 3 130.25 196.19 5 17 Mariah Bell, Rocky Mountain FSC 6 65.18 6 127.16 192.34 6 14 Starr Andrews, Los Angeles FSC 8 62.55 5 127.36 189.91 7 19 Angela Wang, Salt Lake Figure Skating 4 67.00 7 121.01 188.01 8 16 Amber Glenn, Dallas FSC 9 61.62 9 106.44 168.06 9 11 Courtney Hicks, All Year FSC 11 57.81 8 107.67 165.48 10 6 Tessa Hong, Los Angeles FSC 13 55.82 11 101.04 156.86 11 13 Caroline Zhang, All Year FSC 10 60.29 14 96.09 156.38 12 9 Franchesca Chiera, Panthers FSC 14 53.85 13 97.14 150.99 13 12 Hannah Miller, Lansing SC 12 57.57 16 91.57 149.14 14 10 Kaitlyn Nguyen, Los Angeles FSC 17 46.30 12 99.90 146.20 15 3 Brynne McIsaac, Broadmoor SC 20 43.97 10 101.57 145.54 16 1 Emmy Ma, SC of Boston 18 45.55 15 92.47 138.02 17 4 Megan Wessenberg, SC of Boston 22 40.90 17 90.83 131.73 18 7 Katie McBeath, Westminster FSC of Erie 15 48.53 18 76.11 124.64 19 8 Vivian Le, Los Angeles FSC 16 46.65 19 75.95 122.60 20 2 Emily Chan, Dallas FSC 19 44.79 20 59.64 104.43 WD Polina Edmunds, Peninsula SC 7 63.78 WD Ashley Lin, Dallas FSC 21 42.33

Sorpresa nella gara di danza, dove la vittoria è andata a Madison Hubbell e Zachary Donohue (197.12), i migliori nel totale nonostante siano giunti secondi sia nella short dance che nella free dance. Favoriti della vigilia, Maia Shibutani ed Alex Shibutani hanno vinto il primo segmento di gara, ma si sono dovuti accontentare del terzo posto finale (196.93), davanti a Madison Chock ed Evan Bates (196.60), i migliori nella free dance. Le tre coppie saranno della partita a Pyeongchang.

Place Start Name Short Dance Free Dance Total Score Place Score Place Score 1 12 Madison Hubbell, Lansing SC

Zachary Donohue, Lansing SC 2 79.10 2 118.02 197.12 2 11 Maia Shibutani, SC of New York

Alex Shibutani, SC of New York 1 82.33 3 114.60 196.93 3 13 Madison Chock, All Year FSC

Evan Bates, Ann Arbor FSC 3 77.61 1 118.99 196.60 4 10 Kaitlin Hawayek, Detroit SC

Jean-Luc Baker, Seattle SC 4 73.18 4 114.43 187.61 5 9 Rachel Parsons, Washington FSC

Michael Parsons, Washington FSC 5 72.69 6 103.38 176.07 6 8 Lorraine McNamara, Peninsula SC

Quinn Carpenter, Washington FSC 6 69.16 5 106.03 175.19 7 5 Elliana Pogrebinsky, Peninsula SC

Alex Benoit, Skokie Valley SC 7 66.41 7 101.57 167.98 8 6 Alexandra Aldridge, Detroit SC

Daniel Eaton, Ann Arbor FSC 8 61.21 8 92.72 153.93 9 7 Karina Manta, Coyotes SC of Arizona

Joseph Johnson, Broadmoor SC 9 58.29 9 92.71 151.00 10 4 Julia Biechler, SC of Wilmington

Damian Dodge, IceWorks SC 10 54.53 10 81.84 136.37 11 3 Elicia Reynolds, Ice Line FSC

Stephen Reynolds, Ice Line FSC 11 40.92 11 70.00 110.92 12 1 Cassidy Klopstock, Centennial 7k SC

Jacob Schedl, University of Delaware FSC 12 37.16 12 52.12 89.28 13 2 Ashley Bain, North Jersey FSC

Oleg Altukhov, North County FSC 13 31.17 13 48.25 79.42

Alexa Scimeca-Knierim e Christopher Knierim hanno fatto valere i pronostici della vigilia nelle coppie d’artistico, imponendosi con 206.60 punti ed aggiudicandosi l’unico pass olimpico a disposizione. Sul podio Tarah Kayne / Danny O’Shea, secondi con 200.80 punti, e Deanna Stellato-Dudek / Nathan Bartholomay, terzi a quota 197.65.

Place Start Name Short Program Free Skate Total Score Place Score Place Score 1 15 Alexa Scimeca-Knierim, DuPage FSC

Christopher Knierim, Broadmoor SC 1 71.10 1 135.50 206.60 2 14 Tarah Kayne, Southwest Florida FSC

Danny O’Shea, Southwest Florida FSC 2 68.93 2 131.87 200.80 3 12 Deanna Stellato-Dudek, Southwest Florida FSC

Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC 3 67.84 3 129.81 197.65 4 10 Ashley Cain, SC of New York

Timothy LeDuc, Los Angeles FSC 8 60.03 4 127.11 187.14 5 13 Haven Denney, SC of New York

Brandon Frazier, All Year FSC 4 63.63 5 122.69 186.32 6 8 Marissa Castelli, SC of Boston

Mervin Tran, SC of Boston 6 60.75 6 121.63 182.38 7 11 Chelsea Liu, Orange County FSC

Brian Johnson, Detroit SC 5 62.35 9 105.12 167.47 8 9 Jessica Pfund, Southwest Florida FSC

Joshua Santillan, All Year FSC 7 60.52 10 103.10 163.62 9 6 Jessica Calalang, DuPage FSC

Zack Sidhu, Las Vegas FSC 12 50.43 7 111.80 162.23 10 7 Erika Choi Smith, SC of New York

AJ Reiss, Los Angeles FSC 11 50.95 8 108.08 159.03 11 5 Nica Digerness, Broadmoor SC

Danny Neudecker, Seattle SC 9 53.78 11 100.32 154.10 12 4 Winter Deardorff, Northern Kentucky SC

Max Settlage, Broadmoor SC 10 51.15 13 94.51 145.66 13 3 Caitlin Fields, Indiana World Sk Acad FSC

Ernie Utah Stevens, Indiana World Sk Acad FSC 13 45.49 12 96.63 142.12 14 2 Alexandria Yao, Peninsula SC

Jacob Simon, Skokie Valley SC 15 40.97 14 87.15 128.12 15 1 Allison Timlen, Columbia FSC (MD)

Justin Highgate-Brutman, St. Clair Shores FSC 14 41.70 15 84.35 126.05

