Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto trionfa all’NHK Trophy 2024. Benissimo Gutmann

Si conclude con una tripletta giapponese l’NHK Trophy 2024, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico andata in scena questo weekend a Tokyo, precisamente presso un gremitissimo Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. Nella specialità individuale femminile Kaori Sakamoto ha trionfato nella gara femminile, seguita dalla rivelazione Mone Chiba e da Yuna Akoi.

Libero superbo quello della Campionessa del Mondo in carica che, da leggenda qual è, non ha minimamente sentito la pressione dell’impeccabile compagna di squadra Mone Chiba. Sulle note frizzanti del musical “Chicago“, un mood totalmente diverso dal tango dello short, la padrona di casa ha messo sul piatto una prestazione eccezionale, aperta dal piatto forte della casa, il doppio axel, e proseguita con l’esecuzione di sette salti tripli, tutti inseriti all’interno di una trama coreografica curata sotto ogni minimo dettaglio, sempre a tempo con gli accenti musicali. Eloquente il punteggio: 152.95 (76.75, 76.20) per 231.88, miglior punteggio mai segnato nel post Pechino 2022. Numeri straordinari, specie perché realizzati senza l’ausilio di triplo axel o quadrupli. La qualità che paga.

Applausi a scena aperta anche per Chiba, artefice di un free estremamente elegante dove, ad eccezione di qualche problema di rotazione, ha mandato in estasi il pubblico con un programma da 140.85 (71.62, 69.23) per 212.54 staccando nettamente Yuna Aoki, terza malgrado il quinto libero con 125.29 (58.25, 67.04) per 195.07

Positiva inoltre la gara di Lara Naki Gutmann, brava a centrare l’obiettivo della vigilia, ovvero stare per la seconda volta in stagione al di là dei 180 punti complessivi. Un traguardo raggiunto grazie un free non scevro di sbavature dove, a seguito di un avvio eccezionale contraddistinto dalla proficua combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow e dalla combinazione doppio axel/triplo toeloopp, ha lasciato non pochi punti sul piatto ruotando solo doppio il flip e il lutz singolo e sbagliando il doppio axel singolo, viziato da un arrivo complicato e soprattutto corto di rotazione. Malgrado le defiallance la trentina ha dato sfoggio di una grande dimestichezza in termini di components, tanto da raggiungere 118.77 (56.69, 62.08) per 180.28. Una crescita ormai acclarata.