Pattinaggio artistico: una convincente Gutmann centra la sesta posizione nello short all’NHK Trophy. Sakamoto incanta

Continua il momento positivo di Lara Naki Gutmann. L’azzurra ha infatti rispettato le aspettative della vigilia in occasione dello short dell’NHK Trophy, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo weekend a Toky presso il Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium, centrando una preziosa sesta posizione.

In una gara dove le concorrenti apparentemente più indietro hanno tutte performato ad alti livelli, la trentina si è ben distinta catturando l’attenzione del competente pubblico nipponico dando sfoggio di un programma molto particolare, apertosi con la bella combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e proseguito poi con un doppio axel e un triplo lutz singolo in zona bonus, salti purtroppo chiamati corti di rotazione (nel caso del lutz è arrivata anche la chiamata di filo d’ingresso non marcato). Ottenendo comunque punti importanti con il riscontro nei components, l’azzurra ha quindi chiuso i conti con 61.51 (30.87, 30.64), solo quattro punti meno della statunitense Alysa Liu, al momento al ridosso del podio con 85-03 (33.68, 31.35) davanti alla connazionale Bradie Tennell, quinta con 62.05 (29.79, 32.65).

Il corto è stato letteralmente dominato dalla pattinatrice extra Russia più forte in circolazione, l’incantevole padrona di casa Kaori Sakamoto che, dopo le prime uscite stagionali leggermente contratte, ha dato sfoggio di un vero proprio capolavoro per musica e lame, sfoderando un doppio axel di una bellezza inspiegabile, il triplo lutz e la combinazione triplo flip/triplo toeloop. Tutti elementi che, combinati ad una proprietà dell’attrezzo con pochi eguali, un flow coreografico continuo e una certa ricchezza di passi di transizione, hanno spinto la nativa di Kobe vicino quota 80, precisamente fino a 78.93 (42.25, 36.68).

Molto bene anche la compagna di squadra Mone Chiba, capace di stampare 71.69 (39.01, 32.68) precedendo la connazionale Yuna Aoki, terza con 69.78 (36.89,32.89) malgrado una chiamata di sottoruotato nel triplo lutz proposto con il triplo loop. Il libero di svolgerà domani, sabato 9 novembre, a partire dalle 11:30