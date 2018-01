Pattinaggio artistico, Four Continents 2018: Kaori Sakamoto vince al femminile, sorprese nelle coppie d’artistico

Terza giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna internazionale nella quale si sfidano i migliori pattinatori extraeuropei.

Il programma si è aperto con il programma libero delle coppie d’artistico, che ha riservato non poche sorprese. Ad imporsi, infatti, sono stati gli statunitensi Tarah Kayne e Danny O’Shea, terzi al termine del primo segmento di gara, che però hanno saputo realizzare il miglior punteggio odierno (128.68), andando a migliorare tutti i propri primati per chiudere con un totale di 194.42 punti. Al comando dopo il corto, i loro connazionali Ashley Cain e Timothy Leduc si sono dovuti accontentare della seconda posizione, realizzando un libero da 123.85 punti, per un totale di 190.61 punti. Storica medaglia di bronzo per la coppia nordcoreana composta da Ryom Tae-Ok e Kim Ju-Sik, che hanno recuperato una posizione con 119.73 punti di libero ed un nuovo record personale nel totale (184.98). Delusione, infine, per i campioni mondiali junior, gli australiani Ekaterina Alexandrovskaya ed Harley Windsor, scivolati dal secondo al sesto posto (178.10).

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Tarah KAYNE / Danny O’SHEA USA 194.42 3 1 2 Ashley CAIN / Timothy LEDUC USA 190.61 1 2 3 Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM PRK 184.98 4 3 4 Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN 179.00 5 5 5 Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY USA 178.38 6 4 6 Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR AUS 178.10 2 6 7 Camille RUEST / Andrew WOLFE CAN 159.73 9 7 8 Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA JPN 157.27 7 8 9 Sydney KOLODZIEJ / Maxime DESCHAMPS CAN 153.57 8 9 10 Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI JPN 126.19 10 10 WD Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM KOR

Come da pronostico, il Giappone ha realizzato una tripletta nella gara femminile, seppur non nell’ordine previsto. Ad imporsi, infatti, è stata una scatenata Kaori Sakamoto, che ha realizzato un programma libero da 142.87 punti, per andare a stabilire un nuovo personal best con 214.21 punti di totale. La diciassettenne di Kobe ha così preceduto la connazionale Mai Mihara, campionessa uscente della prova, che ha terminato con 210.57 punti dopo un free skating da 140.73 punti, mentre una caduta ha macchiato la prestazione della favorita, Satoko Miyahara, che alla fine si è dovuta accontentare della terza posizione con 207.02 punti, dopo un libero valutato con 135.28 punti. Sotto i duecento punti tutte le altre, a partire dalla sudcoreana Choi Da-Bin (190.23).

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Kaori SAKAMOTO JPN 214.21 2 1 2 Mai MIHARA JPN 210.57 3 2 3 Satoko MIYAHARA JPN 207.02 1 3 4 Dabin CHOI KOR 190.23 5 4 5 Mariah BELL USA 185.84 4 5 6 Hanul KIM KOR 173.10 6 8 7 Starr ANDREWS USA 172.65 7 7 8 Alaine CHARTRAND CAN 172.41 8 6 9 Angela WANG USA 161.04 9 11 10 Xiangning LI CHN 160.40 10 10 11 Soyoun PARK KOR 159.48 12 9 12 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 156.19 11 13 13 Alicia PINEAULT CAN 152.81 14 12 14 Brooklee HAN AUS 150.65 13 14 15 Michelle LONG CAN 147.50 17 15 16 Kailani CRAINE AUS 141.04 16 16 17 Ziquan ZHAO CHN 139.01 18 17 18 Amy LIN TPE 137.40 15 18 19 Chloe ING SGP 129.70 19 20 20 Aiza MAMBEKOVA KAZ 121.00 20 19 21 Joanna SO HKG 107.69 21 21 22 Natalie SANGKAGALO THA 93.61 22 22 23 Thita LAMSAM THA 79.33 23 23

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating