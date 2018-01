Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2018: clamorosa eliminazione per il Plebiscito Padova

Terza ed ultima giornata per la seconda fase della Coppa Italia femminile di pallanuoto. Sono, come previsto, quattro le squadre che passano il turno e volano alle finali: a Padova avanzano Cosenza e Bogliasco, ad Ostia Orizzonte Catania e SIS Roma. C’è del clamoroso per l’eliminazione casalinga delle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere i risultati della giornata odierna e le classifiche finali.

Gruppo D

Cosenza Pallanuoto-Plebiscito PD 9-7

Cosenza Pallanuoto: Gorlero, Citino 2, Gallo, De Mari, S. Motta 3, De Cuia, Kuzina, Nicolai 2, Di Claudio 1, Presta 1, F. Motta, Nisticò, Sena. All. Capanna

Plebiscito PD: Teani, Barzon, Savioli, Gottardo, Queirolo 4, Casson, Millo 1, Dario, Sohi 1, Chiappini, Nencha 1, Tielmann, Giacon. All. Posterivo.

Arbitri: Zedda e Bensaia

Note: parziali 3-1, 4-1, 1-3, 1-2. Uscite per limite di falli Gottardo (P) nel terzo tempo, De Mari (C) e Sohi (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Cosenza 4/12 e Plebiscito PD 4/14.

Classifica: Cosenza Pallanuoto 4, Bogliasco Bene 2, Plebiscito PD 1

Gruppo E

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 10-7

L’Ekipe Orizzonte: Schillaci, Ioannou 1, Garibotti 3, Bianconi 3, Aiello 1, Grillo, Palmieri, Marletta 1, Van Der Sloot 1, Morvillo, Riccioli, Lombardo, Condorelli. All. Miceli.

SIS Roma: Sparano, Tabani, Gual Rovirosa 3, Marani 1, Giovannangeli, Tankeeva 1, Picozzi, Sinigaglia, Galardi, Centanni, Giachi 2, Cellucci, Brandimarte. All. Formiconi.

Arbitri: Alfi e Frauenfelder.

Note: parziali 2-3, 2-1, 4-0, 2-3. Nessun uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 1/4; SIS Roma 3/8 + un rigore (fallito da Gual Rovirosa).

Classifica: L’Ekipe Orizzonte 6, SIS Roma 3, Rapallo Pallanuoto 0

Foto: FB Orizzonte Catania