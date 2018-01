Pallanuoto femminile, A1 2018: risultati e classifica della nona giornata. Orizzonte Catania a valanga

Un derby siciliano nel quale non c’è proprio stata storia: l’Orizzonte Catania a valanga a Messina nella nona giornata del campionato femminile di pallanuoto. Non sbaglia il Plebiscito Padova, che battendo 10-5 in trasferta la Florentia resta la prima delle inseguitrici in questa regular season. Lottatissimi gli altri due incontri di giornata: pareggio per 5-5 tra Bogliasco e Cosenza, successo di misura per il Rapallo in casa con Milano. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

9^ giornata

Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 5-5

RN Florentia-Plebiscito PD 5-10

Waterpolo Messina-L’Ekipe Orizzonte 8-20

Rapallo Pallanuoto-Kally NC Milano 8-7

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 22 CS PLEBISCITO PD 18 RAPALLO PALLANUOTO 15 KALLY NC MILANO 12 SIS ROMA 12 BOGLIASCO BENE 9 RN FLORENTIA 5 COSENZA PALLANUOTO 4 WATERPOLO MESSINA 3













