Pallanuoto, Champions League 2018: Brescia-Partizan 13-9. Tutto facile per la formazione lombarda

Ultima gara del girone di andata per la Champions League di pallanuoto maschile: al Brescia basta un quarto per chiudere la pratica Partizan e riportarsi in solitaria al terzo posto in classifica, in piena corsa per la Final Eight. Lo score finale recita 13-9 per la squadra lombarda.

Tutto si chiude nel primo quarto, con il Brescia che sigla ben sette reti ed archivia così il match. Servono 10′ ai serbi per trovare la prima rete, i padroni di casa allentano la pressione e così a metà gara il punteggio è di 9-2. Nel terzo periodo addirittura gli ospiti si tolgono lo sfizio di conquistare il parziale, per 3-2, per il complessivo 11-5 a 8′ dal termine. Nell’ultima frazione Morretti sostituisce Del Lungo in porta e para anche un rigore a Kasum. I serbi vincono nuovamente il parziale, stavolta per 4-2, ma la sfida era da tempo compromessa: il punteggio finale è di 13-9.

Bene il collettivo dei lombardi, in gol con otto giocatori di movimento: le doppiette sono cinque, per Paskovic, Rizzo, Muslim, Vukcevic e Nicholas Presciutti, e le marcature singole sono di Guidi, Nora e Janovic.













Foto: Renzo Brico