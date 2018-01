Pallanuoto, A1: tredicesima giornata. Trasferte per le prime della classe

Tredicesimo turno per il campionato maschile di pallanuoto: per la felicità degli appassionati, la giornata di sabato ospiterà tutti e sette gli incontri di A1, senza anticipi e posticipi vari (come avevamo visto nelle puntate precedenti).

Trasferte per le prime due della classe. La capolista Pro Recco vuol continuare l’ennesimo, strepitoso, filotto: per ora sono dodici successi di fila, nel derby con il Bogliasco potrebbe arrivare la tredicesima sinfonia. Pronta a tenere il passo dei campioni d’Italia c’è la Sport Management che deve affrontare la dura trasferta di Savona: la Rari Nantes è in crescita e vuol conservare il quarto posto in graduatoria. Proverà ad approfittare di svarioni altrui l’AN Brescia, al momento terza: un classico testa-coda con l’Acquachiara ancora ferma a zero punti che vola alla Mompiano. In chiave Final Six c’è alla Scandone di Napoli lo scontro diretto tra la Canottieri e l’Ortigia. Per quanto riguarda la zona salvezza, invece, Torino e Lazio vanno a caccia di punti importanti contro Florentia e Lazio.

13^ Giornata

ore: 14:30 CC NAPOLI – CC ORTIGIA

ore: 15:00 PALLANUOTO TRIESTE – SS LAZIO NUOTO

ore: 15:45 CN POSILLIPO – SELECO NUOTO CT

ore: 18:00 RN SAVONA – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT

ore: 18:00 RN FLORENTIA – REALE MUTUA TORINO 81 IREN

ore: 18:00 BOGLIASCO BENE – PRO RECCO N E PN

ore: 18:00 AN BRESCIA – ACQUACHIARA ATI 2000













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter