LIVE Tiro con le freccette, Finale Mondiale 2018: Taylor-Cross in DIRETTA: 2-7, Rob in trionfo! Prima volta storica, Taylor si ritira

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Mondiale 2018 di tiro con le freccette: si preannuncia una serata davvero imperdibile ed emozionante all’Ally Pally di Londra come solo i darts sanno offrire. Pubblico scatenato per l’atto conclusivo del torneo iridato: Phil Taylor contro Rob Cross, derby inglese che vale 400mila sterline di borsa. Da una parte l’icona di questo sport, 16 Mondiali in bacheca e all’ultima recita della carriera alla veneranda età di 57 anni. Dall’altra una matricola, di 30 anni più giovane, che fino a un anno fa faceva l’elettricista e che ora è a un passo dalla conquista di un assegno sostanzioso, alla sua prima partecipazione al torneo più importante.

Tra 180, doppie, frecce all’ultimo sangue, duelli mozzafiato: spettacolo garantito. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Taylor vs Cross, Finale del Mondiale 2018 di tiro con le freccette: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, freccia dopo freccia, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













CROSS CAMPIONE DEL MONDO! Battuto Taylor 7-2! Dominio totale. Prima volta per Rob, 12 mesi fa era elettricista, ora ha vinto 400mila sterline battendo l’icona dei darts: Taylor chiude la carriera qui, si ritira a 57 anni dopo aver vinto 16 Mondiali.

T18 per due volte, D16 MESSOOOOOOOOO! CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOO!

Tre triple al 18. Qualcosa di incredibile. Cross è indemoniato. Scende a 140, può chiudere ora.

Taylor prova a rimanere vivo con 180, ma è il canto del cigno. Ormai la partita è indirizzata. Cross vicino alla vittoria.

SUBITO DENTRO IL D16! 2-0 di Cross, è a un leg dalla vittoria!

18 singolo ma sbaglia due volte il doppio 16. Cross comunque avrà un’altra chance per chiudere. Taylor gli mette pressione con 180.

Cross scende a 50, può chiudere in dieci frecce.

PAZZESCOOOOOOOO! NE FA 177! Cross allucinante, 5 cifre su 6 in tripla. Viaggia verso il 2-0 in questo set.

140 importantissimo di Cross che sta fiutando il trionfo… Taylor ne fa solo 60.

Taylor si porta rapidamente a 40 e chiude il primo leg con un doppio 20. A due leg dal Mondiale…

INIZIA IL NONO SET. Potrebbe essere decisivo.

CROSS-TAYLOR 6-2. Si prosegue, c’è pausa.

La metteeeeeeee! TAYLOR CON IL SUO DOPPIO 16, ha vinto l’ottavo set.

NON GLI RIESCE! Taylor ha il doppio 16, tutto il pubblico è per lui!

Nooooooooo! ha cercato il bull verde e triplo 19. Anche Taylor però non chiude. A Cross serve il doppio 15.

Cross indemoniato con le triple 19. Potrà chiudere col bull-bull-D16. Difficilissima…

Combattutissimo terzo leg.

Taylor la chiude! Chiama il pubblico, 2-0 nell’ottavo set e prova a riaprire tutto.

Cross rimane indietro e presta il fianco alla rimonta della leggenda.

TAYLOR BATTE UN COLPO! 180.

Incredibile Cross sbaglia una chiusura facile con D8 prima e D4 dopo, Taylor ne approfitta e si porta 1-0 nell’ottavo set.

Cross è ancora in vantaggio. Taylor sta alzando bandiera bianca, il pubblico lo ha capito e prova ad omaggiarlo per la sua monumentale carriera.

INIZIA L’OTTAVO SET.

CROSS-TAYLOR 6-1. Rob Cross a un set dal titolo iridato, Taylor non ne ha più.

CHE GIOCATA! T19 e D18, Cross ha vinto il settimo set! Sta volandoooo!

Manca il bull centrale e ora offre la chance a Cross.

Taylor trova il 180 per cercare di allungare il set.

Entra il D16. Cross ha vinto il leg: 2-1 nel settimo set, pazzesco.

Non chiude, rimane a 32. Taylor non può chiudere, Cross potrà riprovarci.

ANCORAAAAAA! 180 di Cross, undicesimo del match. Scende a 104 e andrà per chiudere il leg.

Leg a senso unico, lo porta a casa Taylor che impatti i conti con il doppio 20. 1-1 nel settimo set.

180! TAYLOR PROVA LA BOTTA!

Inizia il sesto set, errore di Taylor e Cross ne approfitta subito per vincere il leg. Non c’è davvero storia.

CROSS-TAYLOR 5-1. Non c’è pausa.

D18 CHIRURGICO! CROSS VINCE IL SESTO SET!

Cross scende a 84, Taylor abbassa a 48. Ma ora il vantaggio è della matricola.

Cross 179, Taylor 181. Tira Rob che non può chiudere.

Taylor ricuce la serie con una serie perfetta di triple! 2-1 nel sesto set.

Taylor mette il 140 e ipoteca quantomeno il leg.

Cross non trova nemmeno una tripla.

RISPOSTA! 180 di Taylor in avvio di terzo leg.

Cross indemoniato e vola sul 2-0!

ANCORA 180! Cross monumentale, scende a 91 e può andare a chiudere… Taylor non risponde…

Cross fa subito il break in avvio di set e si porta 1-0. Sta viaggiando con 109 di media, Taylor è inchiodato al 103 e sembra fuori dal gioco. Stiamo assistendo a qualcosa di inimmaginabile.

INIZIA IL SESTO SET.

CROSS-TAYLOR 4-1. Ora pausa.

CROSS VINCE IL QUINTO SET!

Sbaglia il D18, Taylor fallisce e ora Cross può vincere il set.

Cross sbaglia il bull centrale, vediamo la risposta di Taylor.

Cross arriva a 89, Taylor è attardato a 153, Rob può chiudere.

MICIDIALE! 180 di Cross.

Perfetto D16 di Cross che sale sul 2-0!

Cross ha ripreso a volare, 180 perfetto che scende a 41, Taylor è fermo a 69.

Così è! Cross vince il leg! 1-0 nel quinto set.

Taylor non chiude! Sbaglia D12 e D6. E Cross può clamorosamente chiudere.

E ora scherzando Taylor e Cross. Che giocata…

NOOOOOOOOOOOOO! LO STAVO FACENDOOOOOOOOO! T20, D19, manca il D12 per un millimetro!

ANCORAAAAAAA! Secondo 180 consecutivo! Sei frecce perfette, può chiudere con nove!

PAZZESCO TAYLOR! 180 in apertura, Phil ha ripreso confidenza. ..

INIZIA IL QUINTO SET.

CROSS-TAYLOR 3-1. Ora c’è la pausa.

T20 e D10! Taylor c’è! VINCE IL TERZO SET ed esulta come un pazzo.

Cross inizia a mancare le triple, Taylor prova ad approfittarne e cerca di chiudere il set.

E chiude Taylor con l’amato doppio 16. Phil avanti 2-0 nel quarto set.

Cross non chiude il 127 con il bull centrale dopo la tripla al 19.

Cross fa 121 con due tripli 20 dopo un brutto 1. Taylor risponde con un grandioso 174.

Taylor risponde da campione! Chiude il 151 e vince il leg. Finalmente può esultare.

Cross non ci sta! MICIDIALE 180 e va a 28…

Taylor tira per primo e arriva in zona di chiusura (151).

CROSS-TAYLOR 3-0. E non c’è pausa.

T19, T20, T18: INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! COSA HA FATTOOOOOOOO! Ha chiuso da 153, senza parole. CROSS HA VINTO IL TERZO SET.

Non ci riesce e scende a 112. Cross può chiudere a 153.

Giro ancora a vuoto di Cross, Taylor può chiudere.

Taylor mette 123 punti: 150-210.

Cross è umano e trova un giro da 58 senza triple.

Il 140 di Taylor in apertura di terzo leg ma Cross risponde subito.

Micidiale doppia 16. Cross 2-0 nel terzo set, break letale. Taylor attonito e sbalordito, non riesce a prendere le misure al rivale.

Ancora triplo 20 per due volte, poi il 10. E’ sceso a 52 con solo 9 frecce. Taylor fuori dalla partita, Ally Pally in silenzio.

Cross alllucinante. Pesca due triple al 18, poi però un singolo 19. Taylor non riesce a tenere il passo.

ANCORAAAAAA! 180. Sta giocando una Finale mostruosa, Cross allucinante.

Subito il doppio 18 di Cross, 1-0 nel terzo set.

Non ci riesce e si ferma a 36 ma Taylor non è ancora in check-out.

94-199 la situazione, Cross può chiudere.

Cross sta giocando una partita stellare. Pesca un altro 180 incredibile in apertura Taylor non trova il ritmo partita.

INIZIA IL TERZO SET.

Si va ancora in pausa.

CROSS-TAYLOR 2-0.

COSA HA FATTOOOOOOOO! Cross ha chiuso da 167 con il bull centrale, micidialeeeeeeeeeeeeee! Ha vinto il set 3-1.

CHE RISPOSTA! 180 di Taylor che scende a 121.

Micidiale 140 di Cross.

CHIUDE TAYLOR. 1-2 nel secondo set. Cross ora tira per primo, può vincere il secondo set.

Siamo 40-78, a caccia del D20.

Phil rimane a 40, Cross a 176 non può chiudere.

Taylor può accorciare le distanze, ha messo un bel 140 e si porta in zona di check out.

CROSS LA CHIUDE! Mette il D2 dopo un bel giro e si porta sul 2-0 nel secondo set!

Cross piazza un bel 140 e scende a 68, Taylor deve inseguire da 209. Situazione complicata per il veterano.

Cross prende il doppio 16 e fa subito il break nel secondo set.

Anche Taylor sbaglia la doppia al 20: 40-32, tentativo per Cross.

Cross manca la chiusura! Prende il 15 ma poi fallisce due doppie a 16.

Non riesce e si ferma a 68. Cross ha un’incertezza.

ECCOLOOOO! 180 per Cross e scende a 47. Taylor può chiudere da 132.

Taylor piazza un perfetto 177 nel primo giro ma poi due 5 permettono a Cross di rifarsi sotto doppie triple al 19. 132-227.

INIZIA IL SECONDO SET.

Pausa dopo il primo set.

CROSS-TAYLOR 1-0.

PAZZESCOOOOO! Cross vince il primo set: 15 e D16 per rubare le frecce a Taylor in rimonta e piazzare il break.

Taylor non chiude, che errori per azzerare il 47.

Crooooos! Come ha risputa: tre triple 19.

Leg mostruoso di Taylor per il monumento, può chiudere da 147 ma sbaglia la doppia finale. Scende a 36.

PRIMO 180 DI TAYLOR! Il pubblico si esalta.

CHIUDE CROSS. 18, 20, D10 e Cross vince il terzo leg: 2-1 nel primo set.

ANCORAAAAAAA! 180 di Cross, il secondo in questo leg. Va a 58 e si avvicina alla chiusura, Taylor non perfetto ed è ancora a 136.

Cross abbassa a 238, Taylor a 405.

ECCOLOOOOOOOO! Il primo 180 della finale, lo firma Cross.

CHIUDE TAYLOR. Perfetto doppio 16, 1-1 nel primo set.

Bellissimo 140 di Taylor che arriva a 46 e può chiudere. Cross perde due frecce, gli cadono a terra: è sfortunato.

Taylor punta al doppio 19 e si porta a 186 ma Cross replica con un T19 e va a 269.

Taylor sfiora il 180 ma si ferma a 140 e scende a 281, Cross rimane a 366 e c’è odore di pareggio.

CHIUDE CROSS! Doppio 18 finale, 1-0 nel primo set.

Cross ne fa 80 e rimane a 84, può chiudere al prossimo giro. Taylor scende a 177.

Ancora un brutto 5 di Taylor che si lascia andare.

Cross firma un discreto 97 e arriva in zona checkout.

Taylor purtroppo trova un 5 e rimane indietro. 261-356.

Cross ottimo, 140.

Replica di Taylor con lo stesso punteggio.

Parte Cross con un buon 100.

21.24 INIZIA LA PARTITA.

21.23 Tiri di riscaldamento.

21.22 E ora sono entrambi in pedana. Taylor è davvero commosso, non ce lo aspettavamo: occhi lucidi. Che uomo, lancia anche il pon pon al pubblico per la prima volta in carriera.

21.20 E ora entra la leggenda, per l’ultima volta nella storia il suo ingresso: Phil Taylor, vincitore di 16 Mondiali! E davvero il pubblico è in visibilio per la leggenda. THE POWER!

21.18 Entra Rob Cross! Voltage accolto da un boato, ha i suoi sostenitori per un miracolo umano. Da amatore a Campione del Mondo in dodici mesi, da elettricista a ricco.

21.17 Capodanno con i botti a Londra! Lo speaker ora presenta i due atleti!

21.16 Ricordiamo che si laureerà Campione del Mondo il primo che vincerà 7 set. Per conquistare un set bisogna portare a casa tre leg, ogni leg parte da 501.

21.15 Gli average dei due sono simili (100.47 contro 100.02), qualche problema in più con le doppie per Cross che però trova sovente i 180.

21.12 Si sta scaldando l’ambiente per l’ingresso dei finalisti, l’attesa aumenta a dismisura.

21.08 Rob Cross è arrivato a fari spenti, nessuno se lo aspettava qui. Esordio vincente con Asada, poi ha eliminato Smith al secondo turno (l’avversario ha sciupato due darts per vincere), poi in scioltezza con Henderson, ai quarti di finale una prova di assoluta qualità contro l’asso Van Der Bergh, poi la monumentale semifinale con Van Gerwen eliminato al sudden death dopo aver rischiato di capitolare nell’infinito ultimo set.

21.05 Ricordiamo il percorso dei due atleti: Taylor si è presentato rilassato e senza pressioni, all’ultimo Mondiale della carriera. Elimina Dobey e Pipe nei turni preliminari, Batte Brown agli ottavi di finale per 4-0, al turno successivo la sfida tra titani contro Gary Anderson demolito psicologicamente, dominio con Lewis in semifinale (6-1).

21.00 Partono i cori all’Alexandra Palace. “C’è solo un Phil Taylor”, l’amore per la leggenda è infinito.

20.58 Ricordiamo che questo è l’ultimo match della carriera monumentale di Phil Taylor, sulla cresta dell’onda da 25 anni. Tutti gli amanti dei darts non sono ancora pronti per l’addio.

20.55 Ormai è tutto pronto! Sale la febbre per i darts a Londra! I giocatori stanno per entrare in campo.

20.52 Ricordiamo anche i loro soprannomi. Phil Taylor è semplicemente The Power, Rob Cross è Voltage (ispirato proprio al suo lavoro di elettricista, ormai abbandonato).

20.50 Dieci minuti all’inizio della partita. Ally Pally in visibilio: oltre 3000 spettatori, fiumi di birra, costumi bizzarri e tanto show. Ci sarà da divertirsi.

20.49 Ricordiamo il ricchissimo montepremi: 400mila sterline al vincitore, 170mila al perdente.

20.48 Rob Cross, invece, ha 27 anni e fino alla passata stagione era un semplice amatore. Ha poi scoperto il suo immenso talento, ha scalato le classifica e alla sua prima partecipazione a un Mondiale ha subito fatto centro: giocherà l’atto conclusivo contro il mostro. Fino a 12 mesi fa era un semplice elettricista.

20.47 Due avversari totalmente differenti. Phil Taylor ha 57 anni e ha vinto 16 Mondiali in carriera (l’ultimo però nel 2013), è un’icona dei darts ed è amatissimo da tutto il pubblico. Ribattezzato Federer delle freccette, ha contribuito all’esplosione di questo sport.

20.46 Ricordiamo i due sfidanti: Phil Taylor e Rob Cross. Saranno loro due a contendersi il titolo iridato all’Ally Pally di Londra.

20.45 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Mondiale 2018 di tiro con le freccette. La partita inizierà alle ore 21.00.