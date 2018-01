LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA: Inter pensa a Pastore, il Real Madrid tenta Hazard

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia di rinforzi nel cosiddetto “mercato di riparazione” per puntellare le proprie rose. Giunti i club nostrani al giro di boa con il Napoli “campione d’inverno” e la Juventus distanziata un punto, quali potranno essere i movimenti? Tra sogno e realtà le società sono già a lavoro da tempo se l’Inter va in caccia di un trequartista, forse Pastore del Psg, i partenopei sognano Deulofeu del Barça. Nomi intriganti nel Paese dei balocchi del “Pallone nostrano”. Tutto questo e molto altro in questa lunga giornata di calciomercato. Seguite la nostra diretta per restare aggiornati su trattative, ufficialità ed indiscrezioni. Buon divertimento!













11.10 LIVERPOOL: Il suo trasferimento ha destato scalpore per gli 85 milioni sborsati dal Liverpool per acquistarlo dal Southampton. Virgil Van Dijk è stato ufficialmente presentato dai Reds. “Essere qui è un qualcosa di speciale, non vedo l’ora di scendere in campo ad Anfield e assaporare le sensazioni di questo club. Sono qui per vincere e sono qui perché questo club è grande, ha storia, ha tutto”.

11.04 LAZIO: Martin Caceres dovrebbe rientrare alla Lazio. O meglio, entrare finalmente nel mondo biancoceleste, impossibilitato durante la scorsa estate a causa dello status da extracomunitario che lo ha costretto a trascorrere il girone d’andata a Verona, sponda Hellas. Dopo le due reti messe a segno contro la Juve, l’uruguaiano è una pedina appetibile del mercato e dovrebbe essere lui il rinforzo invernale per la Lazio di Simone Inzaghi Da capire chi sarà la contropartita tecnica, tra Djordjevic e Perea, oppure Lombardi.

10.58 REAL MADRID: Secondo quanto riporta il Sun, i Blancos starebbero preparando un’offerta iniziale da 120 milioni di sterline, circa 135 milioni di euro, per convincere il Chelsea a lasciar partire il fantasista Eden Hazard. Il padre del giocatore, la scorsa settimana, ha rivelato che il sogno del figlio è proprio quello di vestire la maglia dei Blancos.

10.47 MANCHESTER UNITED: Secondo quanto rivelato dal Sun, il tecnico del Manchester United José Mourinho sarebbe molto interessato a portare Joao Mario in Premier League. Il giocatore arriverebbe per sostituire il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, che potrebbe fare il viaggio inverso approdando già durante questo inverno nel massimo campionato italiano.

10.40 PARMA: Nella lista per l’attacco c’è il nome Alberto Cerri, classe ’96 in prestito dalla Juve e a che a Perugia non ha troppo spazio. Per lui sarebbe un ritorno, visto che è cresciuto nel settore giovanile del Parma e andò alla Vecchia Signora a parametro zero proprio dopo il fallimento del club emiliano

10.31 NEW YORK CITY: Il club americano attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato l’acquisto di Jesus Medina, proveniente dal Libertad di Asuncion. Non specificata la durata dell’accordo che legherà alla società dello sceicco Mansour l’ esterno offensivo classe 1997, già nel giro della Nazionale maggiore del Paraguay.

10.24 LIVERPOOL: Come riporta il sito di Alfredo Pedullà, Manuel Lanzini viene nuovamente accostato al Liverpool. Svariate fonti inglesi (Mirror incluso) ritengono che sia quello del 24enne argentino ex River Plate l’identikit individuato da Klopp per la sostituzione dell’ex Inter. L’accordo con il West Ham, cui Lanzini è attualmente vincolato fino al 30 giugno del 2020, si potrebbe trovare per una cifra oscillante attorno ai 40 milioni di sterline.

10.16 JUVENTUS: Marotta e Paratici sono sempre più convinti di aver realizzato un grande affare con Wojciech Szczesny, l’ex portiere della Roma preso ad agosto scorso dall’Arsenal per soli 12 milioni di euro più bonus. Approfittando del contratto a scadenza un anno dopo, la Juve ha bloccato un grande portiere che potrebbe essere il futuro del dopo Buffon visto che sul ritiro del portierone italiano ormai ci sono pochi dubbi (fonte calciomercato.com).

10.12 ATLETICO MADRID: “Comincia una nuova era”. Il riferimento è all’Atletico Madrid, che ha già effettuato due acquisti di primo piano in vista di questo mese di gennaio: Diego Costa e Vitolo. L’ex attaccante del Chelsea si è dichiarato entusiasta del suo ritorno in Spagna.

10.04 EVERTON: Sirene britanniche per André Silva? Sembrerebbe di sì. Il giovane portoghese, scontento del poco impiego al Milan, vorrebbe cercare una via alternativa e l’Everton potrebbe essere interessato. Tuttavia, il grosso investimento fatto dal Milan in estate nei confronti del portoghese rende difficile l’eventuale trattativa.

10.00 JUVENTUS: La Vecchia Signora guarda con molta attenzione al mercato sudamericano, secondo Tuttosport, gli occhi della società bianconera sono finiti su un altro talento del Boca Juniors. In Argentina viene già definitivo come un potenziale campione: Cristian Pavon ha già esordito anche in Nazionale con Sampaoli e sembra dunque pronto per il grande salto in Serie A. Sono tanti i club che si stanno interessando all’attaccante del Boca, ma la Juventus dopo gli affari Tevez e Bentancur sembra in pole position.

9.54 MANCHESTER CITY: Dopo essersi visto soffiare Virgil van Dijk dal Liverpool, Pep Guardiola corre ai ripari e ha messo gli occhi su Samuel Umtiti, il ‘gigante’ del Barcellona. Il tecnico del City e’ un ammiratore del classe ’93 franco-camerunense e, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbe già pronta un’offerta per il Barcellona, il suo vecchio club: 56 milioni di euro. In Inghilterra si parla già di un’ offerta formale dei citizens già a gennaio. Difficile però che Valverde si privi del giocatore, vista anche l’imminente partenza di Mascherano, che lascerebbe sguarnita la retroguardia blaugrana.

9.48 ROMA: L’interessamento del club giallorosso per l’esterno destro difensivo dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko si fa sempre più insistente. Secondo tuttomercatoweb, la società capitolina, intenzionata a mettere Bruno Peres sul mercato, vorrebbe mettere le mani sull’ex calciatore del Sassuolo che fa fatica ad imporsi in Spagna. Tuttavia, bisognerà fare i conti coi tempi e le risorse economiche a disposizione. Si farà a giugno?

9.42 MILAN: Il suo futuro di Donnarumma è ancora in bilico, tutto da discutere. Dopo però aver centrato le 100 presenze con la maglia del Milan, il portiere del Milan aspetta novità dal suo agente Mino Raiola per capire meglio quale potrà essere il proprio destino dopo le settimane di fuoco che lo hanno visto protagonista. Migliore in campo a Firenze, il portiere rossonero adesso vede sfumare un’ipotesi per il proprio futuro: il Real Madrid infatti in questi giorni ha liberato Mino Raiola da dialoghi e contatti. Vedremo se qualcosa muterà nei prossimi giorni.

9.31 JUVENTUS: Prosegue la trattativa tra la Vecchia Signora ed il Liverpool per il centrocampista Emre Can. La Juve ci proverà con un’offerta che non sembra poter andare oltre una cifra compresa tra i 6 e i 9 milioni di euro. Da verificare se si potrà chiudere a gennaio oppure in estate.

9.24 MANCHESTER UNITED: Il Manchester United ha offerto 35 milioni di euro al Barcellona per André Gomes. I blaugrana, però, ne chiedono almeno 50, secondo la stampa britannica.

9.19 BARCELLONA: A Barcellona occhi puntati su Andreas Christensen. Secondo il Sunday Mirror, il difensore del Chelsea, a cui è legato fino al 2020, piace molto ai blaugrana per rinforzare il reparto arretrato

9.16 NAPOLI: Daniele Verde, secondo il Mattino, potrebbe essere uno dei rinforzi per i partenopei a gennaio. Per il trasferimento dell’esterno del Verona ci sarebbe già l’ok della Roma, proprietaria del cartellino.

9.11 MILAN: Il Milan sembra intenzionato a tornare sulle tracce di Seko Fofana, come riporta sportmediaset. Il centrocampista dell’Udinese ha molto estimatori, anche se difficilmente il club friulano lo cederà a gennaio.

9.08 BAYERN MONACO: Finale di 2017 scoppiettante in casa Bayern Monaco, che secondo quanto riportano sia Marca che Blind avrebbe battuto la concorrenza di Real Madrid e Barcellona per assicurarsi la firma di Leon Goretzka. Il centrocampista classe ’95, cresciuto nelle giovanili del Bochum è approdato allo Schalke nel 2013, ha resistito alle numerose offerte di rinnovo della squadra tedesca (ampiamente superiori al tetto ingaggi attuale) con l’obiettivo di andare via in scadenza la prossima estate, quando approderà in Baviera (fonte gianlucadimarzio.com)

9.04 JUVENTUS: Come riporta tuttomercatoweb Stephan Lichtsteiner è destinato a terminare la sua esperienza con la Vecchia Signora a fine stagione. Niente rinnovo per il treno svizzero, quindi, prossimo al parametro zero. Altra faccenda per quanto riguarda Kwadwo Asamoah, anche lui in scadenza di contratto: la scorsa estate a un passo dal Galatasaray, e con le valigie pronte da tempo, il ghanese potrebbe comunque rimanere ancora un altro anno sotto la Mole salvo offerte interessanti.

9.00 INTER: Il nome di Javier Pastore è quello più volte ribattuto dagli esperti di calciomercato e di interesse per l’Inter. La squadra di Luciano Spalletti ha un disperato bisogno di un trequartista di qualità e l’argentino del Psg potrebbe essere un’alternativa valida, giocando poco nel club francese ed avendo voglia di riscattarsi, conoscendo anche bene il campionato italiano dopo l’esperienza fortunata con la maglia del Palermo.

8.50 JUVENTUS: Juve che come da tradizione bussa alla porta dell’Atalanta per sondare il terreno: dopo la questione “Spinazzola” che tanto ha fatto parlare nell’estate 2017, adesso è il nome di Cristante a finire sul taccuino di Marotta e Paratici. La coppia di dirigenti sono già a lavoro in questo senso tenendo sempre in conto le prospettive sia tecniche che economiche di un’operazione, realisticamente, concretizzabile nella prossima seduta estiva.

8.46 REAL MADRID: Kane, Hazard, Mbappè, Lewandowski, Icardi: da questa cinquina uscirà il nuovo ‘galacticos’ del Real Madrid. Lo scrive oggi lo spagnolo ‘AS’ che analizza il futuro mercato dei campioni d’Europa e del mondo. Su tutti, il talento belga del Chelsea che, non è un mistero, è al primo posto nel taccuino di Florentino Perez e il cui interesse è stato più volte ricambiato a parole dal n.10 dei Blues.

8.40: Le voci di mercato iniziano dunque già a circolare in questo mese di gennaio che si preannuncia molto caldo. Al Napoli, secondo quanto stabilito nel calciomercato estivo, dovrebbe arrivare Inglese per puntellare il reparto avanzato ma forse De Laurentiis ha in serbo qualche altra sorpresa. Le voci infatti di un interessamento per Deulofeu del Barcellona parlano chiaramente.

8.30: Buongiorno a tutti e anzitutto tanti auguri di buon anno! Iniziamo la nostra avventura raccontandovi tutte le possibili trattative in corso della finestra del mercato invernale che sta per aprirsi. Ufficialmente si inizierà il 3 gennaio e noi fin da questo 1° giorno del 2018 vi terremo aggiornati su tutti i possibili movimenti di mercato.

Foto: profilo twitter Psg