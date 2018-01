Tiro con le freccette, Finale Mondiali 2018: questa sera Taylor-Cross. Chi vincerà? Il fenomeno contro l’elettricista. Programma, orario e tv

Questa sera si disputerà la Finale del Mondiale 2018 di tiro con le freccette. I World Darts Championship sono arrivati all’epilogo: all’Ally Pally di Londra è tutto pronto per una sfida pazzesca tra Phil Taylor e Bob Cross. Oltre 3000 spettatori tiferanno nel tempio di questo sport, la serata si preannuncia altamente spettacolare e intensa. In palio un assegno da 400mila sterline (circa 450mila euro) e davvero non si può più scherzare, ci sarà davvero da divertirsi. Scontro titanico tutto inglese, incrocio tra il giocatore più forte di tutti i tempi e una matricola. Conosciamo meglio i due sfidanti (appuntamento questa sera alle ore 21.00, diretta tv su Fox Sports).

Phil Taylor, soprannominato The Power, ha 57 anni e ha già vinto 16 Mondiali: due risalgono addirittura al BDO (1990, 1992) poi sotto l’egida PDC si è imposto ben 14 volte (la prima nel 1995, l’ultima nel 2013). Il veterano di Stoke-on-Trent non disputa una finale dal 2015 quando perse contro l’altro fenomeno Gary Anderson. Stiamo parlando di una vera e propria icona dei darts che tra poco potrebbe anche lasciare le scena e godersi i tanti soldi guadagnati in questi decenni.

Il suo avversario è una fantastica novità del circuito, ha 27 anni e fino all’anno scorso era una amatore: lavorava come elettricista, poi ha scoperto di avere un talento infinito per i darts ed eccolo all’atto conclusivo, alla sua prima partecipazione a un Mondiale. Rob Cross è stato assoluto protagonista in questa rassegna iridata eliminando fenomeni come Smith, Henderson, Van de Bergh e addirittura il Campione del Mondo Michael van Gerwen in semifinale al termine di un match stellare concluso al sudden death. Da un normale stipendio da elettricista a un assegno faraonico, riuscirà a completare l’impresa? Voltage da Hastings non vuole smettere di sognare.

CLICCA QUI PER PROGRAMMA, ORARI E TV DELLA FINALE DEL MONDIALE

CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI: QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE