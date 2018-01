LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA: Omar Visintin trionfa!!!! Festa azzurra completata dal podio di Michela Moioli!!!

Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche i sedicesimi. Tra le donne, tra le 32 partenti, ci saranno tre azzurre: Michela Moioli, Raffaella Brutto e Francesca Gallina. Tra gli uomini, tra i 61 iscritti, ben cinque italiani: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Michele Godino e Luca Matteotti. Si inizia alle 8.30 col primo turno maschile. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Pagina Facebook Michela Moioli).

11.37 Grazie per averci seguito anche oggi, appuntamento a domani!

11.36 VITTORIA!!!! STRATOSFERICA RIMONTA DI VISINTIN!!!! L’azzurro precede il francese Pierre Vaultier e l’austriaco Alessandro Haemmerle!!!!

11.35 L’azzurro resta quarto al secondo rilevamento.

11.34 Visintin è quarto al primo intermedio.

11.33 In partenza la big final maschile con Omar Visintin.

11.28 TERZA MICHELA MOIOLI!!!! Vince Eva Samkova davanti alla transalpina Chloe Trespeuch. Quarta l’altra francese Nelly Moenne Loccoz.

11.27 Quarta anche al secondo intermedio.

11.27 Quarta al primo intermedio Moioli.

11.25 A momenti partirà la big final femminile, con la nostra Michela Moioli.

11.18 Omar Visintin vince, anche lui in rimonta, la semifinale e passa alla big final!!!

11.16 Michela Moioli, ancora in rimonta è seconda e si qualifica per la big final!!!!

11.14 Dalla prima semifinale femminile avanti Chloe Trespeuch ed Eva Samkova.

11.10 In semifinale dunque Michela Moioli tra le donne ed Omar Visintin tra gli uomini.

11.08 Eliminato invece Emanuel Perathoner, terzo nella propria serie.

11.04 Omar Visintin è secondo e va in semifinale!!!!

10.58 Che rimonta di Michela Moioli!!! L’azzurra, quarta al primo intermedio taglia per prima il traguardo e va in semifinale!!!

10.51 Francesca Gallina fuori nei quarti di finale, terza dietro a Chloe Trespeuch ed Eva Samkova. Abbinamento non certo fortunato per l’azzurra, che manca così l’accesso alle semifinali.

10.45 L’azzurro è secondo in rimonta ed accede ai quarti! Abbiamo due azzurri ai quarti!!!

10.41 Sta per scendere in pista anche Emanuel Perathoner, ultimo degli azzurri ancora in gara.

10.35 Nella terza serie Omar Visintin è secondo e passa ai quarti, eliminato Lorenzo Sommariva, terzo!

10.31 Luca Matteotti eliminato, passa invece l’australiano Alex Pullin!!!

10.30 Partono gli ottavi maschili.

10.00 Gli ottavi maschili partiranno alle 10.30.

10.00 Conclusa la fase preliminare per le donne: ai quarti due su tre.

9.59 Michela Moioli passa ai quarti!!! Bene l’azzurra.

9.52 Fuori Raffaella Brutto, terza nella sua heat.

9.49 Magnifica l’azzurra che precede anche la transalpina Chloe Trespeuch e va ai quarti!!!

9.47 Eliminatorie femminile al via: subito in pista Francesca Gallina.

9.42 Nuovamente interrotte le discese prima dell’inizio della gara femminile.

9.35 Conclusa la fase preliminare per gli uomini. Quattro azzurri alla fase finale, che partirà dagli ottavi.

9.34 Emanuel Perathoner è secondo al fotofinish e passa agli ottavi!!!

9.31 Tra poco in pista il nostro Emanuel Perathoner per tentare il passaggio agli ottavi.

9.28 Riprende la gara. Purtroppo il meteo, che ha stravolto il programma non dà tregua neppure oggi.

9.23 Gara nuovamente interrotta.

9.22 Secondo al fotofinish l’azzurro, che passa agli ottavi!

9.20 Riprende la gara. In pista Lorenzo Sommariva.

8.58 Gara interrotta.

8.54 Omar Visintin!!! Vince la heat 5 e passa agli ottavi di finale!!! In testa per tutta la discesa l’azzurro!

8.44 Fuori Michele Godino nelle heat 3, dove finisce soltanto terzo.

8.34 Nella prima heat avanti l’australiano Alex Pullin ed il nostro Luca Matteotti.

8.30 Stanno per iniziare i sedicesimi maschili.

8.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della gara di snowboardcross di Erzurum, in Turchia.