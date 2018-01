LIVE Sci alpino, Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA: Vonn dominante! Goggia uscita di scena! Schnarf nona la migliore azzurra

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto il secondo trionfo consecutivo dopo quello di Bad Kleinkirchheim (nella tappa di World Cup della magica tripletta con Federica Brignone e Nadia Fanchini).

Vorrà riscattarsi l’americana Lindsey Vonn che a Cortina ha centrato 19 podi ed 11 vittorie. Il secondo posto ieri, alle spalle della Goggia, darà motivazioni extra e ci attende un duello fantastico. Da osservare, poi, con attenzione l’altro asso statunitense Mikaela Shiffrin che ha dimostrato di saperci fare anche nelle prove veloci visto il terzo posto di ieri. Davvero una campionessa completa. Nello stesso tempo, le altre azzurre guidate da Fanchini e Brignone vorranno regalare ulteriori emozioni al tanto pubblico presente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.15. Buon divertimento a tutti!













11.08: Chiudiamo dunque la DIRETTA LIVE di questa discesa libera femminile con Vonn che dunque ha ipotecato la sua 12esima vittoria sull’Olimpia delle Tofane. L’americana ha preceduto di 92 centesimi Tina Weirather e di 98 l’altra americana, sorprendente Jacqueline, distante 98 centesimi. Schnarf nona è la migliore delle italiane con Sofia Goggia uscita di scena nella parte alta del tracciato per fortuna senza conseguenze.

11.06: La top20 di questa discesa libera al momento: si conferma Johanna Scharf la migliore italiana in nona piazza.

RANK BIB NAME NAT TIME DIFF 1 9 VONN Lindsey USA 1:36.48 2 5 WEIRATHER Tina LIE 1:37.40 +0.92 3 14 WILES Jacqueline USA 1:37.46 +0.98 4 16 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:37.73 +1.25 5 10 GISIN Michelle SUI 1:37.86 +1.38 6 8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:37.88 +1.40 7 11 SHIFFRIN Mikaela USA 1:37.93 +1.45 8 13 VENIER Stephanie AUT 1:38.06 +1.58 9 6 SCHNARF Johanna ITA 1:38.29 +1.81 10 7 HUETTER Cornelia AUT 1:38.33 +1.85 11 23 JOHNSON Breezy USA 1:38.35 +1.87 12 17 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:38.36 +1.88 13 15 GUT Lara SUI 1:38.46 +1.98 14 24 TIPPLER Tamara AUT 1:38.57 +2.09 15 19 VEITH Anna AUT 1:38.58 +2.10 16 28 MCKENNIS Alice USA 1:38.65 +2.17 17 26 DELAGO Nicol ITA 1:38.69 +2.21 18 1 FANCHINI Nadia ITA 1:38.80 +2.32 19 20 BRIGNONE Federica ITA 1:38.91 +2.43 20 25 STUFFER Verena ITA 1:38.95 +2.47

11.01: La giovane azzurro Delago, positiva nella parte alta, perde moltissimo sulla parte bassa giungendo al traguardo con 2″21, 16esima davanti a Nadia Fanchini.

10.59: 18esima a 2″47 la nostra Verena Stuffer, non riuscita ad esprimersi al meglio.

10.58: In pista ora la nostra Verena Stuffer

10.54: Vonn dunque sempre davanti con il crono di 1’36″48 con 92 centesimi di vantaggio sulla Weirather (Lie) e l’altra americana Wiles (+0″98), sorpresa di giornata. Migliore delle azzurre per il momento la nostra Schnarf, nona a 1″81.

10.49: Brignone che chiude in quindicesima posizione a 2″43. Si conferma Johann Schnarf nona, la migliora delle azzurre.

10.48: Accumula 1″30 la Brignone a metà gara, distante dai tempi della Vonn.

10.46: In pista la nostra Federica Brignone.

10.45: 1’38″58 a 2″10 l’austriaca Veitch che si posiziona in tredicesima posizione.

10.44: Riprende la gara con l’austriaca Veith in pista.

10.40 ATTENZIONEEEE!!!!! Che spigolata per la svizzera Jasmine Flury! Per fortuna non ha conseguenze fisiche la caduta dell’elvetica.

10.37: 1’37″73 per l’austriaca Siebenhofer che è quarta 1″25 dalla Vonn che sembra già aver messo un’ipoteca sua questa gara.

10.35: 1’38″46 la svizzera Lara Gut a 1″98 in decima posizione. Troppa presa di spigolo per l’elvetica.

10.33: Grande prestazione dell’altra americana Wiles che, dopo una grandiosa parte alta a pochi centesimi dalla Vonn, perde parecchio nella parte bassa ma prendendosi la terza posizione a 98 centesimi.

10.32: Sesta posizione per l’austriaca Venier che in 1’38″06 accumula un ritardo di 1″58 dalla Vonn che continua ad essere al vertice.

10.29: 1’39″54 per Laurenne Ross, 12esiam con 3″06 dalla vetta. Tanti errori per l’americana nella sua discesa.

10.27: Non si ripete sui livelli di ieri Mikaela Shiffrin: quinta piazza per lei. Una sciata troppo rotonda quest’oggi e 1″81 dalla Von non è trascurabile.

10.24: Ed ora tocca al fenomeno statunitense Mikaela Shiffrin, ieri terza nella prima discesa di Cortina.

10.22: Gisin è terza a 1″38 dalla Vonn: distacchi davvero impressionanti! Scalano in quinta e settima posizione le nostre azzurre Schnarf e Nadia Fanchini.

10.21: In pista la svizzera Gisin

10.19: Vonn strepitosa sull’Olimpia delle Tofane: 92 centesimi di vantaggio per l’americana sulla Weirather e 1″40 sulla norvegese Mowinckel. Quarta e settima le azzurre Schnarf e Nadia Fanchini.

10.18: Al traguardo la norvegese Mowinckel che si porta in seconda posizione, pennellando nella parte bassa davanti all’azzurra Schnarf che scala in terza posizione. Ora è il turno di Lindsey Vonn!

10.16: E’ terza l’austriaca Huetter con 93 centesimi di ritardo e la nostra Schnarf si mantiene in seconda posizione.

10.13: L’azzurra Schnarf dopo una buona parte alta con soli 3 decimi di ritardo, perde progressivamente nelle parte bassa, giungendo con 89 centesimi di ritardo andando in seconda posizione!

10.11: Vola Tina Weirather: l’atleta del Liechtenstein infligge 1″40 a Nadia Fanchini che ha impressionato per la pulizia di sciata sull’Olimpia delle Tofane. Tocca ad un’altra azzurra ovvero Johanna Schnarf.

10.09: 1’39″53 per l’austriaca Scheyer che giunge al traguardo in terza piazza, perde tanto nella parte conclusiva, con 74 centesimi di ritardo. Ora è il momento di Tina Weirather.

10.07: In pista l’austriaca Scheyer.

10.05: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOGGIA FUORIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un’uscita di scena incredibile nella zona del salto della parte alta quando era in vantaggio di 31 centesimi dalla parte alta. Che rischio per Sofia! Per sua fortuna nessuna conseguenza.

10.04: 71 centesimi di ritardo per l’americana Cook che, soprattutto nella parte più tecnica perde tanto dalla Fanchini. Ed ora Sofia Goggia!

10.02: 1’38″80 per l’azzurra che ha fatto un po’ di errori nella fase centrale. Ora al cancelletto di partenza la statunitense Cook.

10.01: Subito al via Nadia Fanchini.

10.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda discesa di Cortina d’Ampezzo. Grandi attese per le azzurre

