LIVE Sci alpino, Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA: Bassino superlativa seconda! Vittoria di Holdener. Out Brignone

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018.

In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in considerazione per la vittoria finale, al pari dell’austriaca Michaela Kirchgasser e della norvegese Ragnhild Mowinckel, apparsa in grande condizione a Cortina. Chiaramente anche l’Italia può dire la sua: ci proverà Federica Brignone, così come Marta Bassino, Federica Sosio, Nicol Delago e Johanna Schnarf.

La gara prenderà il via alle 10 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle 12.45. Noi seguiremo la gara in tempo reale, con aggiornamenti minuto dopo minuto, per non farvi perdere nulla. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE della combinata di Lenzerheide!

La startlist e i pettorali di partenza













Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il gigante di Lenzerheide.

13.30 MARTA BASSINO SUPERLATIVA SECONDA! L’azzurra finisce alle spalle di una grandiosa Wendy Holdener.

13.29 Vonn non sale sul podio, è quarta! Terzo gradino per Bucik che ha rimontato dalla 30esima posizione!

13.28 NOOOOOOO! FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Federica ha osato tanto, non ha voluto gestire e ha cercato di fare velocità sulla quadrupla ma ha sbagliato. Ora chiude Lindsey Vonn.

13.27 Mowinckel si prende dei rischi importanti, voleva a tutti i costi il podio ed esce nel tratto finale. Sicuramente ci sarà un’italiana sul podio. ORA TUTTI CON BRIGNONE!

13.25 Gut fatica a esprimersi al meglio in slalom, arriva al traguardo ma con 3.09 di ritardo dalla leader. Ora Mowinckel, poi Brignone.

13.23 Holdener però si conferma una grande slalomista ed è praticamente perfetta: rifila 1.55 alla Bassino e vola al comando ipotecando la vittoria. Ora le migliori 4.

13.21 SIIIIIIIIIIIIIIIIII! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAA! SUL FILOOOOOOOOOO! Marta Bassino davanti a tutti per un solo centesimo! E ora si sogna il podio! Devono scendere le prime cinque.

13.19 Feierabend dissipa i 2.21 che aveva al cancelletto e chiude quinta a 79 centesimi. Delusione per la svizzera. Bucik può davver sognare in grande. Tocca alle prime 6. ORA TUTTI CON MARTA BASSINO!

13.18 Venier in grande difficoltà, non è proprio una slalomista: ritardo di 3.10. Ora le prime sette: si comincia con Feierabend.

13.14 La Haaser partiva con 2 secondi di vantaggio, ha cercato di attaccare fin dall’inizio ma è uscita nella tripla subito dopo il primo intermedio. Bucik sempre in testa, ora devono scendere le migliori 8.

13.13 NOOOO! Inforcata della Schnarf nel tratto finale. Un peccato perché aveva 76 centesimi di vantaggio e poteva finire subito alle spalle della Bucik.

13.12 Popovic è una slalomista ma paga addirittura 3.14 dalla Bucik! ORA JOHANNA SCHNARF!

13.10 Nufer perde addirittura tre secondi in slalom e chiude a 1.58 dalla Bucik! La rimonta continua…

13.08 Scheyer esce subito dal tracciato.

13.07 Gisin era tra le grandi favorite per il podio ma non riesce a mantenere il vantaggio sulla Bucik! Addirittura è quinta a 82 centesimi di ritardo.

13.06 Grave errore di Grenier che perde tutta la velocità sul piano e arriva al traguardo con 1.84 di ritardo.

13.02 Ager sempre troppo arretrata, chiude a 1.55. Tra poco le migliori 15 del SuperG.

13.01 Delago non riesce ancora a essere continua, deve leggere meglio le curve, nel finale va in grande difficoltà ma arriva comunque al traguardo a 2.46.

13.00 Siebenhofer chiude subito alle spalle della Bucik con 44 centesimi di ritardo. Sono scese in 13, la slovena ha praticamente recuperato già metà classifica! ORA NICOL DELAGO, PRIMA AZZURRA!

12.58 Barthet è una slalomista pura, ma comunque perde più di un secondo nei confronti della Bucik e chiude a 58 centesimi dalla leader.

12.56 Laura Gauche in grande difficoltà già nella parte alta e chiude con 2.52 di ritardo. La norvegese Lie si difende bene nella parte alta, poi commette un errore sul piano e perde tutta la velocità terminando a 2.61 dalla Bucik che continua a rimontare. Sono scese le prime 11.

12.55 Kirchgasser fuori! Ha sbagliato totalmente una linea nella parte alta e poi ha mollato. Che errore dell’austriaca, poteva rimontare tanto. Out anche Gasienica. Bucik sempre in testa.

12.53 Robink esce dal tracciato nella parte alta, Ignjatovic è brava ed è seconda a mezzo secondo di distacco dalla Bucik.

12.50 Mangan va in difficoltà fin dall’inizio, la discesista statunitense va in derapata e da quel momento fatica a leggere bene un tracciato non così complicato: chiude con 2.66 di ritardo.

12.49 Miradoli è una discesista ma riesce a salvarsi sul piano centrale, perde progressivamente ma non sfigura e chiude a 1.48: ha perso tanto nel finale.

12.48 Pessima manche di Paulathova che dimostra di non essere slalomista e chiude con addirittura 3.84 di ritardo. La manche della Bucik si sta confermando di assoluto spessore.

12.47 Ferk perde qualcosa sul ripido, non riesce a trovare la giusta continuità nella seconda parte del tracciato e chiude con 1.48 di ritardo.

12.46 Bella manche della slovena che chiude con il tempo di 2:02.74. Potrà recuperare diverse posizioni.

12.45 INIZIA LA GARA. Tocca ad Ana Bucik.

12.43 Condizioni perfette di neve, splende il sole a Lenzerheide, montagne innevate.

12.42 Tra tre minuti si inizia a Lenzerheide.

12.40 Nel weekend poi spazio ad altre due gare, domani toccherà al gigante. Si tratta del penultimo weekend di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

12.38 Ricordiamo che questa è la prima combinata della stagione. Oggi si recupera l’evento saltato a St. Moritz un mese fa.

12.35 Attenzione però a Wendy Holdener che è quarta dopo il SuperG a soli 71 centesimi dalla Vonn. La svizzera è tra le migliori in slalom e può rimontare.

12.32 L’Italia si affiderà a Federica Brignone e Marta Bassino, seconda e quarta dopo la prima prova.

12.31 Vonn ha vinto la gara questa mattina e ora andrà a caccia della vittoria. La statunitense vuole avvicinarsi sempre di più al primato di Stenmark.

12.30 Buongiorno a tutti. Alle 12.45 inizierà lo slalom della combinata femminile a Lenzerheide.

10.59 Per questa prima manche è tutto. L’appuntamento è alle 12.45 con la seconda!

10.58 Lara Gut! Si inserisce in quarta posizione a 71 centesimi, stesso tempo di Bassino e Holdener!

10.55 Questa la top ten, dunque, dopo le prime trenta discese:

1 16 VONN Lindsey USA 1:11.84

2 7 BRIGNONE Federica ITA 1:12.44 +0.60

3 13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:12.49 +0.65

4 9 HOLDENER Wendy SUI 1:12.55 +0.71

4 2 BASSINO Marta ITA 1:12.55 +0.71

6 1 FEIERABEND Denise SUI 1:12.83 +0.99

7 14 VENIER Stephanie AUT 1:12.88 +1.04

8 15 HAASER Ricarda AUT 1:13.04 +1.20

9 28 SCHNARF Johanna ITA 1:13.29 +1.45

10 18 POPOVIC Leona CRO 1:13.41 +1.57

10.54 Nicol Delago chiude 15esima a 2″24

10.53 Ultima azzurra in gara, con il pettorale 30, Nicol Delago

10.51 Schnarf chiude in nona posizione, a 1″45 da Vonn

10.51 Mezzo secondo di ritardo per Schnarf dopo due intermedi

10.49 Tra poco tocca a Johanna Schnarf, reduce dal podio di Cortina in superG

10.36 2″25 di ritardo per l’austriaca Ramona Siebenhofer

10.30 Strepitosa Lindsey Vonn! Si mette al comando con 60 centesimi di vantaggio su Federica Brignone. L’americana è l’unica ad essere scesa sotto l’1’12”

10.30 Grande prima parte di Vonn, con 58 centesimi di vantaggio dopo due intermedi

10.29 Tocca a Lindsey Vonn!

10.29 Ricarda Haaser si piazza in settima posizione a 60 centesimi, anche lei nel gruppetto che nella seconda manche si giocherà la vittoria

10.27 Sesto tempo per l’austriaca Stephanie Venier, a 66 centesimi da Brignone

10.25 Gran prova di Mowinckel! A 5 centesimi da Brignone: attenzione anche a lei per la seconda manche!

10.24 44 centesimi di vantaggio al secondo intermedio per Mowinckel

10.23 Peccato per Stephanie Brunner! Stava volando, con sei decimi di vantaggio su Brignone, ma è uscita dopo il terzo intermedio

10.16 Holdener chiude dietro a Brignone, ma a soli 11 centesimi. Grande prova della svizzera, a questo punto favoritissima nella seconda manche, essendo lo slalom la sua specialità

10.15 Mezzo secondo di vantaggio su Brignone dopo due intermedi…

10.14 Ecco Wendy Holdener: sarà importante la sua prova in ottica seconda manche

10.14 Lontana Federica Sosio, ottava a 2″98

10.13 Subito un’altra azzurra, Federica Sosio

10.12 IN TESTA FEDERICA BRIGNONE! 11 centesimi di vantaggio su Marta Bassino! Forse si poteva guadagnare di più, specie sulle slalomiste, ma Fede è comunque in testa

10.12 6 centesimi al terzo intermedio…

10.11 12 centesimi di ritardo dopo due intermedi per Brignone…

10.11 Ma ecco il momento di Federica Brignone!

10.11 Anche Valerie Grenier è dietro Bassino, a 1″45. La visibilità sta cambiando lungo il percorso, rendendo la discesa più difficile

10.09 E chiude con 1″15 di ritardo Gisin, dopo che era stata avanti di 4 decimi nella parte alta. Bella prova di Marta Bassino, che rimane in testa!

10.08 Perde tantissimo nel tratto centrale Gisin, dietro 6 decimi al terzo intermedio…

10.07 Priska Nufer si inserisce in terza posizione a 99 centesimi da Bassino. Ma ecco una delle favorite, la svizzera Michelle Gisin

10.05 Kirchgasser chiude a 1″64 da Bassino!

10.04 Ecco Michaela Kirchgasser

10.03 In testa Marta Bassino! -0.28 rispetto a Feierabend!

10.03 Marta sta recuperando nella parte finale il ritardo accumulato all’inizio, nel tratto più scorrevole e meno adatto a lei

10.02 Tocca subito a Marta Bassino!

10.02 Feierabend chiude con 1’12″84

10.00 SI COMINCIA! La prima a scendere è la svizzera Denise Feierabend

9.58 Manca poco al via: si inizierà con un superG molto difficile ed insidioso!

9.55 Cinque azzurre in gara: oltre a Federica Brignone, ci saranno Marta Bassino, Federica Sosio, Nicol Delago e Johanna Schnarf

9.50 Ma è complicato fare un pronostico. Soprattutto se nella startlist ci sono anche Lara Gut e Lindsey Vonn, oltre alle austriache Michaela Kirchgasser e la norvegese Ragnhild Mowinckel

9.48 La favorita assoluta sembra così essere la svizzera Wendy Holdener, al pari della connazionale Michelle Gisin. Attenzione, però, a Federica Brignone, che può dire la sua…

9.45 Sarà gara apertissima, per il format e per l’assenza di colei che poteva essere la favoritissima, Mikaela Shiffrin

9.42 Si tratta della gara annullata a St. Moritz per problemi meteo. Pertanto è la prima combinata della stagione

ore 9.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

Foto: Pier Colombo