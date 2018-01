LIVE Pagelle Atalanta-Juventus, semifinale Coppa Italia in DIRETTA: la Juve ritrova Buffon per contenere l’assalto di Gomez e compagni

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-JUVENTUS

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018.

È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa come si battono le grandi (lo hanno dimostrato quest’anno in Europa) e già hanno impensierito la formazione di Allegri in campionato (terminò 2-2). Sarà una sfida tattica, per non complicare la qualificazione già all’andata, in cui potranno risolvere le giocate dei singoli: Papu Gomez, Cristante, Ilicic da un lato, Higuain, Bernardeschi, Mandzukic dall’altro. Tornerà, poi, Buffon, dopo lo stop per i problemi al polpaccio.

Sarà una sfida intrigante. Il calcio d’inizio è alle 20.45. Noi seguiremo il match dando i voti in tempo reale ai protagonisti in campo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE delle pagelle di Atalanta-Juventus!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: pagina Facebook Juventus