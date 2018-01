Calcio, Coppa Italia 2018: Atalanta-Juventus 0-1, Higuain decide la semifinale d’andata. Buffon para il rigore a Gomez

La Juventus ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri si sono imposti in maniera autoritaria a Bergamo e hanno conquistato un vantaggio importante in vista del match di ritorno che si giocherà tra un mese all’Allianz Stadium di Torino: i Campioni d’Italia sono sempre più vicini alla quarta Finale consecutiva (vinte le tre precedenti).

Gli uomini di Max Allegri sono passati subito in vantaggio: al 3′ uno scatenato Higuain, protagonista di una partita meravigliosa, ha rubato palla sulla trequarti, si è involato verso l’area di rigore e solo davanti a Berisha ha piazzato un piattone nell’angolino destro. Gli ospiti hanno dominato il primo tempo, schiacciando gli avversari nella propria metà campo e mantenendo sempre il possesso del pallone ma i nerazzurri hanno avuto una clamorosa occasione per il pareggio: al 24′ Benatia ha colpito il pallone di mano, Valeri ha verificato l’azione al Var e ha concesso il calcio di rigore all’Atalanta. Sul dischetto si è presentato Gomez che però ha calciato un debole rasoterra prontamente parato da un sontuoso Gigi Buffon, tornato in campo a due giorni dal suo 40esimo compleanno e dopo due mesi caratterizzati da problemi fisici.

Al 28′ Higuain ha calciato di prima intenzione dai 20 metri scheggiando la traversa, poi Matuidi ha calciato a botta sicura al 35′ ma il suo tiro è risultato impreciso. Nella ripresa l’Atalanta è più propositiva e mantiene il possesso del pallone ma fatica a trovare i varchi giusti. La Juventus si copre bene e non concede quasi nulla fino agli ultimi minuti: all’88 Buffon si rende protagonista di una parata salva risultato, i bergamaschi spingono ma non trovano la rete.