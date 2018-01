LIVE Napoli-Verona, 20a giornata Serie A in DIRETTA: obiettivo tre punti per i partenopei al San Paolo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli Verona, match valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno.

Allo stadio San Paolo i partenopei andranno a caccia dei tre punti per riscattarsi dopo la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta e confermarsi, invece, leader nella graduatoria generale. Una vetta che ha consentito agli uomini di Maurizio Sarri di laurearsi “Campioni d’Inverno”, sfruttando le qualità eccezionali del proprio attacco (42 reti) e subendo solo 13 reti. Un equilibrio raggiunto in Serie A da confermare in questo primo impegno casalingo del 2018. Per questo Sarri farà affidamento sui “titolarissimi” per sfondare il fortino veronese e iniziare con il piede giusto il ritorno. Saranno, come sempre, nelle mani di José Maria Celljon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne le sorti del confronto.

Non sarà, però, un impegno da sottovalutare. Gli scaligeri sono un’altra squadra rispetto all’inizio disastroso e l’aver fatto soffrire per 70 minuti la Juventus al “Bentegodi”, nel turno precedente, dimostra che la compagine di Pecchia è da prendere con le molle. In più, adottando una strategia estremamente difensiva con una sola punta, potrebbe creare non poche difficoltà ai napoletani, non così brillanti ultimamente ad affrontare avversarie così chiuse.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Napoli-Verona, valido per la ventesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni del confronto. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Gianfranco Carozza