LIVE Juventus-Torino, Coppa Italia in DIRETTA: 2-0, bianconeri in semifinale. Gol di Douglas Costa e Mandzukic

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell'Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l'Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due formazioni non vogliono fallire l'appuntamento e scenderanno in campo con l'obiettivo di passare il turno e continuare a farsi largo nella Coppa Nazionale.

I bianconeri partiranno con tutti i favoriti del pronostico trascinati dalla classe di Higuain e Dybala che dovrebbero giocare titolari nel tridente offensivo completato da Douglas Costa. I granata puntano al colpaccio contro la storica rivale nella sentitissima stracittadina ma dovranno davvero superarsi visto che saranno assenti diversi uomini e anche Belotti potrebbe non recuperare in tempo per questa sfida. In campionato ha avuto la meglio la Juventus

Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 20.45.













JUVENTUS-TORINO 2-0. Bianconeri in semifinale di Coppa Italia, decidono Douglas Costa e Mandzukic. Ora affronteranno l’Atalanta.

FINISCE QUI.

Quattro minuti di recupero.

82′ La partita si sta trascinando stancamente verso la conclusione, la Juventus è in semifinale.

80′ Triplo cambio per il Torino. Fuori Niang, dentro De Luca. Esce Acquah, entra Obi. Entra Boyè, esce Baselli.

78′ Esce Mandzukic, entra Higuain. Ora anche il Torino pensa a dei cambi.

76′ Sta succedendo poco in campo. Il Torino non ha la forza per cercare di dimezzare lo svantaggio, la Juventus può amministrare tranquillamente.

73′ Dybala entra in area dopo aver vinto un contrasto dubbio, calcia di sinistro, pallone sul fondo non di molto.

70′ Ammonito Burdisso, ha steso Dybala.

70′ Espulso Mihajlovic per proteste.

70′ Animi caldissimi in campo dopo questo discusso raddoppio dei bianconeri.

GOL CONVALIDATO! JUVENTUS-TORINO 2-0. Bianconeri verso la semifinale.

67′ GOOOOOOOOOOOOOL! RADDOPPIO DELLA JUVENTUS. Rete di Mandzukic. Contatto dubbio tra Khedira e Acquah sulla trequarti, assist perfetto per l’attaccante che entra in area e scavalca Milinkovic-Savic. L’arbitro però ha chiamato il VAR per valutare meglio il fallo da cui è partita l’azione.

63′ La Juventus continua a rimanere in attacco, è una partita a senso unico ma il risultato è ancora in bilico! La Juventus crea tante occasioni da gol ma non trova il raddoppio che sarebbe più che meritato.

60′ Seconda sostituzione per la Juventus. Entra Khedira, esce Marchisio.

59′ OCCASIONISSIMAAAAA PER LA JUVENTUS! Bianconeri ancora vinicissimi al raddoppio. Dybala crossa rasoterra dalla destra per Matuidi che calcia all’altezza dell’area piccola, palla a lato di centimetri!

56′ Bel lancio filtrante per Douglas Costa che viene pescato in fuorigioco.

55′ Matuidi stende Baselli, calcio di punizione dalla trequarti per il Torino che finisce direttamente tra le braccia di Szczesny.

54′ Nel frattempo si stanno scaldando Higuain e Bernardeschi.

51′ OCCASIONISSIMAAAA! Mandzukic liscia il cross dalla destra di Douglas Costa e si scontra con Milinkovic-Savic. I due rimangono a terra, si riprende a giocare. Si sta giocando a una sola porta.

48′ Juventus ancora vicina al raddoppio! Cross delizioso di Lichtsteiner, Mandzukic anticipa N’Kolou di testa ma il pallone esce di poco a causa di una deviazione.

47′ Non è cambiata l’impostazione in campo in questo avvio di secondo tempo. E’ sempre la Juventus a fare la partita, Torino troppo rintanato nella propria metà campo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Sostituzione per la Juventus durante l’intervallo. Esce Sturaro, entra Lichtsteiner.

JUVENTUS-TORINO 1-0.

Non c’è recupero. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO.

44′ Bel sinistro a giro di Dybala da dentro l’area, a lato di poco.

42′ Baselli prova una ripartenza ma viene frenato dalla difesa juventina.

40′ Douglas Costa crossa a giro su calcio d’angolo corto ma non trova compagni.

39′ Asamoah mette in mezzo dalla sinistra per Mandzukic ma Burdisso è bravo ad anticipare di testa.

36′ Ritmi molto bassi, il gioco si sta sviluppando a centrocampo ma le due squadre non attaccano con convinzione. Tutto facile per i padroni di casa, in grandissimo controllo dell’incontro. Il Torino fatica a costruire un’azione degna di nota per il momento si è fermato al legno colpito da Niang con un’invenzione personale.

33′ Fase nervosa dell’incontro, la Juventus è comunque in totale controllo della partita e il Torino fatica a controbattere.

30′ Annullato il gol di Douglas Costa che scatta dalla trequarti, scarta Milinkovic-Savic e insacca. Decisione corretta.

28′ OCCASIONISSIMAAAAA! JUVENTUS VICINA AL RADDOPPIO! Douglas Costa vola sulla destra, va sul fondo, serve all’indietro Dybala che tira a botta sicura ma trova il corpo di Milinkovic-Savic.

26′ La Juventus continua ad attaccare, praticamente si gioca a una sola porta.

24′ Tentativo di contropiede di Pjanic, salta Rincon e prova a lanciare Dybala ma il pallone è troppo lungo.

22′ Accelerazione improvvisa di Chiellini che va via in mezzo a tre, allarga per Sturaro che cerca un tiro-cross, pallone fuori dallo specchio.

22′ La Juventus prova a rallentare un po’ il ritmo controllando il gioco a centrocampo.

20′ Dybala viene tirato giù appena dentro l’area di rigore da Burdisso. Proteste del giocatore, l’arbitro non fischia.

18′ Si alzano gli incitamenti dello Stadium che se l’è vista davvero brutta.

17′ PALOOOOOOOOOOOO! Niang colpisce il legno sinistro, Torino vicinissimo al pareggio! Deviazione decisiva di Szczesny sul diagonale dell’attaccante avversario, il pallone colpisce il palo.

17′ Dybala sfiora il 2-0! Incredibile occasione per la Juventus. Palla per la Joya sulla trequarti, entra in area da solo ma calcia incredibile alto!

JUVENTUS-TORINO 1-0.

15′ GOOOOOOOOOOOOL! DIEGO COSTAAAAAAAAAAA! Juventus in vantaggio. Missile appena dentro l’area di rigore che si insacca sotto l’incrocio destro, bravo a concretizzare un rimpallo.

11′ OCCASIONEEE TORINO! Niang crossa dalla destra per Berenguer, Sturaro liscia l’intervento, Berenguer entra in area ma sbaglia completamente il tiro a incrociare! Era solo davanti al portiere.

10′ Filtrante di Dybala per Marchisio ma i due non si intendono.

7′ Sta giocando soltanto la Juventus in attacco, il Torino non riesce a uscire dalla propria trequarti. Per il momento, però, i bianconeri non hanno mai tirato in porta rendendosi concretamente pericolosi.

4′ Prolungata fase di studio, la Juventus sta ben giocando a centrocampo e prova a impostare il gioco. Pallone largo di Marchisio per Asamoah che però crossa troppo sul portiere.

2′ I bianconeri conservano il possesso del pallone, il Torino non riesce a uscire dalla propria metà campo.

1′ Fallo di Burdisso su Sturaro all’altezza della trequarti. Primo minuto all’attacco per la Juventus che prova subito a schiacciare gli avversari.

20.45 INIZIA LA PARTITA. Primo pallone per la Juventus.

20.42 Squadre a centrocampo, Stadio gremito per la stracittadina. Suona l’inno della Serie A/Coppa Italia.

20.40 Le squadre stanno per scendere in campo. Tutto pronto all’Allianz Stadium per il super derby tra Juventus e Torino.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento.

20.22 La partita si preannuncia altamente intensa e dura sotto il profilo fisico. I granata cercheranno di fare la differenza in fase di contrasto, i bianconeri proveranno a giocare in maniera più fluida. Dybala deve dare altre risposte dopo la doppietta rifilata al Verona.

20.18 La Juventus cercherà di fare la partite, il Torino dovrà essere bravo a contenere gli avversari e a chiudere gli spazi facendo affidamento sulla difesa e puntando sulle ripartenze. Niang è la punta centrale, gli si chiede una grande prestazione.

20.15 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.10 Questo sarà il 18esimo derby di Torino valido per la Coppa Italia: 8 vittorie della Juventus, 4 del Torino e 5 pareggi. L’ultimo risale al 16 dicembre 2015 quando la doppietta di Zaza e i gol di Dybala e Pogba stesero i granata. Bisogna risalire addirittura al 1993 per trovare l’altro precedente, un doppio pareggio (1-1 e 2-2) che premiò Poggi e compagni abili a contenere Baggio e Ravanelli.

20.08 L’ultimo derby di Torino risale all’andata della Serie A, vinse la Juventus. Negli ultimi precedenti i granata sono stati sfortunati, tante sconfitte sono arrivate all’ultimo minuto.

20.05 In campionato le due squadre stanno navigando ovviamente in acque ben diverse. La Juventus è seconda a un solo punto di distacco dal Napoli capolista, il Torino è invece a metà classifica. I bianconeri hanno vinto a Verona sabato scorso, i granata hanno pareggiato col Genoa.

20.02 La Juventus si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato agevolmente il Genoa agli ottavi di finale mentre il Torino fece l’impresa all’Olimpico contro la Roma. In palio la semifinale contro l’Atalanta che ieri ha sorpreso ha sconfitto il Napoli.

20.00 Quarantacinque minuti all’inizio della partita, si preannuncia il pienone all’Allianz Stadium.

19.58 Mihajlovic non può rischiare Belotti dal primo minuto, conferma il tridente offensivo composto da Falque, Niang e Berenguer con il quale cercherà di mettere in difficoltà gli avversari.

19.55 FORMAZIONE UFFICIALE TORINO:

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Falque, Niang, Berenguer.

19.50 Stranissima la scelta di fare a meno di Higuain. Turno di riposo per il Pipita in vista del campionato, se ce ne fosse bisogno però entrare in corso d’opera. Veniva data per certa la presenza di Bernardeschi e invece all’ultimo è spuntato Mandzukic. Dybala definitivamente tornato al top, questa sera dovrà essere protagonista. Primo derby della Mole per Szczesny che invece ne ha giocati diversi a Roma.

19.46 Allegri a sorpresa ha fatto a meno di Higuain in attacco, si affida a Dybala che sarà affiancato da Douglas Costa e Mandzukic. Rugani e Chiellini al centro della difesa, sulle fasce Sturaro e Asamoah. Marchisio ritrova spazio a centrocampo con Pjanic e Matuidi.

19.45 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS:

19.40 Grande attesa per scoprire quali saranno le due formazioni titolari che scenderanno in campo. Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà l’Atalanta in semifinale.

18.45 Due ore all’inizio della partita. Sale la febbre del derby all’Allianz Stadium: Juventus grande favorita con Dybala e Higuain, emergenza in casa Torino ma i granata cercheranno l’impresa.

