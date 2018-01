LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA: Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil, l’Inter insiste per Ramires, Cáceres ufficiale alla Lazio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille.

Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e Deulofeu, ormai Coutinho è arrivato al Barcellona e si è chiuso un capitolo. Juventus, Inter e Milan vogliono rinforzarsi e potrebbero regalarci delle sorprese.

Restate con noi, dunque, per seguire le trattative e le indiscrezioni della giornata odierna, lunedì 8 gennaio, attraverso la Diretta Live di OA Sport. Buon divertimento!

15.58 BARCELLONA – Il neo acquisto Philippe Coutinho si presenta alla stampa: "Sono nel club più forte del mondo, essere qui è un sogno. Voglio vincere tanti trofei". 15.51 CHIEVO – In attesa di conoscere il futuro di Roberto Inglese, i clivensi lavorano alla ricerca del sostituto. Il profilo ideale sarebbe quello di Niccolò Giannetti, attualmente di proprietà del Cagliari. Ma secondo gianlucadimarzio.com, per giugno nel mirino c'è Michael Fabbro, classe '96 del Bassano. 15.43 HELLAS VERONA – Manca solo l'ok di Mazzarri per l'approdo dell'attaccante argentino Lucas Boyé in prestito dal Torino al club scaligero. Calciomercato.com spiega che l'operazione è stata rallentata dall'avvicendamento sulla panchina del Toro. 15.36 TORINO – Il patron Urbano cairo torna a parlare dell'esonero di Sinisa Mihajlovic a Radio Uno: "Stimo il tecnico ma non ha fatto decollare la squadra. Mazzarri è la scelta migliore e presto Belotti tornerà ad alti livelli”. 15.28 INTER – Sabatini è partito alla volta della Cina per convincere Suning ad avallare alcune operazioni di mercato per i nerazzurri, in primis l’acquisto di Ramires. Secondo calciomercato.it, il Jiangsu incasserà 15,5 milioni con la cessione dell’attaccante colombiano Roger Martinez al Villarreal, in prestito per 6,5 milioni con obbligo di riscatto per ulteriori 9 milioni. 15.17 MILAN – Secondo TMW, i rossoneri sarebbero disposti ad avallare la cessione del difensore paraguaiano Gustavo Gomez al Boca Junioras, provando ad inserire nella trattativa Gonzalo Maroni, attaccante classe ’99, ribattezzato in patria il nuovo Dybala. 15.09 CAGLIARI – Gazzamercato preannuncia il doppio colpo in difesa per il club sardo, pronto a portare a casa Gaetano Letizia del Benevento, che rimpiazzerebbe Gregory Van Der Wiel, e Luca Caldirola dal Werder Brema. 14.54 INTER – L’intrigo Ramires prende forma in maniera sempre più corposa. Il brasiliano vuole la Serie A, ma Suning è indeciso se lasciar partire il calciatore più forte del suo Jiangsu. A riferirlo è La Gazzetta, che spiega che il patron potrebbe dare l’ok soltanto per la cessione a titolo definitivo. 14.47 LIVERPOOL – I Reds sono a caccia del sostituto di Philippe Coutinho, appena passato al Barcellona. Con un malloppo da oltre 100 milioni si aprono tante strade. Secondo TMW, tra i papabili sostituti ci sarebbe anche l’ex Udinese Alexis Sanchez, in uscita dall’Arsenal e conteso anche dal Manchester City. 14.39 CAGLIARI – Il patron Giulini, intervistato su RadioUno, blinda Nicolò Barella: “Faremo di tutto per tenerlo un’altra stagione. Potremo discutere solo con un’offerta da 50 milioni”. 14.33 ROMA – Presidente e dirigenza a confronto giovedì per discutere della situazione attuale della squadra, di accordi commerciali e del mercato invernale. A rivelarlo è calciomercato.it. Non si escludono colpi a sorpresa entro il 31 gennaio. 14.23 ASCOLI – Rinforzi in attacco per il club cadetto. Secondo gianlucadimarzio.com, Simone Ganz dovrebbe passare a breve dal Pescara al club bianconero per 1,8 milioni di euro. Per il bomber sarebbe pronto un quadriennale. 14.16 SPAL – Prende sempre più coropo l’affare che dovrebbe portare Jasmin Kurtic dall’Atalanta alla SPAL. Il club ferrarese, secondo alfredopudulla.com, avrebbe offerto 3,8 milioni più bonus e i due club non sembrano lontani. Gli orobici, in ogni caso, preferiscono cederlo a titolo definitivo. 14.08 JUVENTUS – Grandi manovre in casa bianconera per l’estate. La possibile partenza di Khedira e le incertezze relative a Marchisio aprono a svariate ipotesi. Oltre ad Emre Can, dunque, potrebbe arrivare un altro centrocampista. Il favorito è Bryan Cristante, per il quale però l’Atalanta, dopo il riscatto dal Benfica, chiederà 30 milioni di euro. 14.00 TORINO – Cresce il pressing dei granata per Manuel Lazzari della Spal, un profilo molto gradito a Mazzarri e che presto potrebbe trasferirsi a Torino 13.54 MANCHESTER UNITED – Clamorosa indiscrezione riporta dal Sun: Antoine Griezmann starebbe già trattando con il Manchester United. Il club di Mourinho sarebbe pronto a garantirgli uno stipendio di 450.000 euro alla settimana per strapparlo alla concorrenza del Barcellona 13.45 BENEVENTO – Nonostante le ottime prestazioni, il futuro di Massimo Coda rimane incerto. Il giocatore vorrebbe infatti la garanzia di un posto da titolare, come spiega il suo agente Beppe Galli a TuttoMercatoWeb: “Dovrò parlare con la società, anche perché se il Benevento vuole prendere un altro attaccante e Iemmello torna dall’infortunio non è che Coda può tornare nel limbo. Non sto dicendo che Coda partirà, ma approfitterò di questa sosta per incontrare il presidente Vigorito e capire quali intenzioni ha il club riguardo al mio assistito nel girone di ritorno”. 13.37 NAPOLI – Torna di moda il nome di Denis Suarez. De Laurentiis sarebbe pronti infatti a fare una nuova offerta al Barcellona per portare in Italia l’esterno spagnolo 13.26 BARCELLONA – Arriva la firma sul contratto per Coutinho, che poi si è così presentato alla stampa spagnola: “Voglio ringraziare il presidente e tutti quelli che hanno fatto sì che questo trasferimento si potesse realizzare. Sono davvero felice, è un sogno per me e spero di ripagare tutta questa fiducia sul campo”. 🖊 @Phil_Coutinho firma el contrato como nuevo jugador del Barça

🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/i93ZOgjZh2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2018 13.22 REGGINA – Adriano Mezavilla è in uscita. Il giocatore brasiliano sembrerebbe ad un passo dal Fano, che avrebbe superato la Juve Stabia 13.15 LAZIO – Ufficiale l’acquisito a titolo definitivo di Martín Cáceres. Il difensore uruguaiano si è messo in luce in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Hellas Verona e firma ora un contratto annuale con opzione di rinnovo con la Lazio. #BienvenidoMartin ⚪️🔵 🇺🇾 Caceres è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale ✍️ https://t.co/dWkqJau9Gm pic.twitter.com/eUlKB3D7fO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 8, 2018 13.07 BARCELLONA – Pronto un nuovo rinforzo per il club blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo nelle prossime ore verrà annunciato Yerry Mina, difensore colombiano del Palmeiras. Il costo della trasferimento sarà di 12 milioni di euro più bonus 12.59 PALERMO – Trovato l’accordo con lo Standard Liegi per l’arrivo di Corentin Fiore, difensore centrale classe ’95. Il suo arrivo nel club siciliano è atteso nelle prossime ore 12.52 CAGLIARI – Pronta una doppia trattativa con la Fiorentina. Infatti nel mirino ci sono Maxi Olivera e Carlos Sanchez, che potrebbero presto trasferissi in Sardegna 12.44 LECCE – Trattativa conclusa con il Matera per Nicola Strambelli, attaccante classe ’88, che nei prossimi giorni si accaserà con i giallorossi 12.33 BOLOGNA – Secondo il Corriere dello Sport, Adam Masina potrebbe lasciare il Bologna già in questo mercato. Il suo entourage sta infatti cercando una nuova sistemazione, anche se per ora non ci sono offerte concrete

12.24 ASCOLI – Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Raphael Martinho dal Bari

12.15 BRASILE – Keirrison ripartire dalla Serie B brasilian. L’ex attaccante di Fiorentina e Barcellona, considerato ai tempi un potenziale fenomeno, ha firmato con il Londrina

12.07 BARI – Per l’attacco si punta ad Emanuele Calaiò, che non sta trovando spazio nel Parma ed è in scadenza di contratto a giugno

11.58 NAPOLI – Gli azzurri stanno aspettando il sì di Verdi ma nel caso in cui il giocatore dovesse rifiutare il trasferimento allora sarebbe pronto Inglese come riporta la Gazzetta dello Sport.

11.46 CROTONE – Oggi dovrebbero arrivare Ricci e Capuano come riporta la Gazzetta dello Sport. Si tratterebbe di due rinforzi importanti per Zenga.

11.34 ENTELLA – Ormai sarebbe fatta per l’arrivo di Leonardo Gatto, attaccante della Salernitana classe 1992. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

11.28 LAZIO – C’è grande pressione su Stefan de Vrij che potrebbe lasciare il club ma i compagni stanno cercando di convincerlo a rimanere come riporta tuttomercatoweb.com

11.12 JUVENTUS – Emergono possibili dettagli sull’accordo con Emre Can. Tuttomercatoweb.com parla di un quinquennale da 5 milioni: l’accordo è ormai fatto, più probabile l’arrivo a giugno come si sta dicendo da tempo.

11.00 ROMA – Voci clamorose dal Brasile! Radio Gaucha è convinta che Alisson andrà al Liverpool! Ma davvero i giallorossi si priverebbero del loro portiere titolare?

10.52 JUVENTUS – Come avevamo già riportato ieri, il Manchester City spinge forte su Chiellini e il pressing è intensissimo. Il difensore se ne andrà davvero via?

10.45 MILAN – Arrivano i primi commenti dei rossoneri sulle voci di una possibile cessione di Borini e André Silva: “Non partiranno, saranno valorizzati”.

10.38 JUVENTUS – Bianconeri letteralmente scatenati in questi primi giorni di calciomercato. Come riporta Tuttosport, ci sarebbe l’interessamento nei confronti di Emerson Palmieri: non è incedibile per la Roma ed è chiuso da Kolarov.

10.31 FIORENTINA – I viola e il Betis Siviglia, come riporta La Nazione, avrebbero raggiunto l’intesa per il riscatto del difensore German Pezzella.

10.24 TORINO – Dichiarazioni d’amore di Okaka nei confronti del club granata ma può davvero diventare un obiettivo per la società di Cairo?

10.17 JUVENTUS – Clamoroso interesse per Matteo Darmian che non è titolare fisso al Manchester United. Marotti ci sta puntando come rivela calciomercato.com, l’ex granata sarebbe una carta validissima ma la trattativa deve ancora concretamente iniziare.

10.08 ROMA – I giallorossi stanno per concludere l’affare Bakary Jaiteh, promettente centrocampista cambiano classe 1999.

10.02 MILAN – Molti pensavano a un possibile ritorno di Berlusconi ma l’ex premier dichiara definitivamente alla Gazzetta dello Sport: “No, scelta dolorosa ma definitiva”.

09.50 MILAN – Fabio Borini potrebbe essere in uscita come riporta calciomercato.it. Il giocatore non sembra essere gradito a Gattuso.

09.44 SPAL – Jasmin Kurtic è davvero molto vicino. Il centrocampista sloveno arriverebbe per 4 milioni di euro all’Atalanta.

09.37 JUVENTUS – Accelerazione per Emre Can. Marotta oggi aprirà la pratica in vista dell’estate come riporta la Gazzetta dello Sport. Ma si spera ancora di chiudere l’accordo già nelle prossime ore.

09.31 ROMA – Il Corriere dello Sport parla di un clamoroso interessamento per Matteo Darmian ma il Manchester United non intende mollarlo in questo momento.

09.24 NAPOLI – Si sta pensando al dopo Reina che non rinnoverà il contratto. Per il nuovo portiere degli azzurri si sondano le piste Perin, Leno e Rulli come riporta calciomercato.it.

09.16 MILAN – Jankto si avvicina davvero ai rossoneri ma il ds Mirarelli non vuole sacrificare Locatelli, massimo un prestito.

09.08 ROMA – Se Strootman dovesse andare davvero via nelle prossime settimane allora bisognerà operare una contromossa. Si potrebbe puntare a Nicolò Barella del Cagliari che ha lo stesso agente di Nainggolan ma che piace anche all’Inter. Attuali i nomi di Milan Badelj e di Grzegorz Krychowiak come riporta calciomercato.it.

09.02 INTER – Luciano Spalletti ha delle esigenze in mediana e l’obiettivo principale sembra essere Ramires, proveniente dallo Jiangsu come riporta la Gazzetta dello Sport. Il prestito secco non sarebbe ben visto dalla UEFA, allora si potrebbe pensare di girare i provenienti del passaggio di Coutinho al Barcellona. Piace anche Pastore ma la pista è meno calda rispetto a qualche giorno fa.

08.47 ROMA – Kevin Strootman potrebbe lasciare la Roma come riporta La Repubblica. Pronti alla cessione del centrocampista olandese. Si punta al PSV.

08.35 MILAN – Potrebbe arrivare Jakub Jankto. Si cerca una mezzala e il ceco dell’Udinese sarebbe interessante cme riporta La Gazzetta dello Sport. Si pensa a uno scambio con Gustavo Gomez.

08.26 JUVENTUS – Bianconeri con il mirino su Ozil che potrebbe diventare un obiettivo concreto se lo United non lo porterà via per 40 milioni di euro come riporta il Corriere dello Sport.

08.18 INTER – I nerazzurri stanno spingendo per Deulofeu, il Barcellona chiede Skriniar in cambio: si arriverà a una chiusura?

08.07 CAGLIARI – I sardi sarebbero su Lorenzo Dickmann, esterno del Novara. Come riporta tuttomercatoweb.com, le due società dovrebbero incontarsi. Sul giocatore anche il Bologna.

08.00 NAPOLI – Questo potrebbe essere il grande giorno di Simone Verdi al Napoli. Si attende una decisione da pate dell’attaccante del Bologna, le due società hanno sostanzialmente trovato l’accordo sui 20-23 milioni di euro con eventuali bonus e contropartite.

