LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 7 gennaio in DIRETTA: Coutinho al Barça, Verde verso il Napoli, Deulofeu sul mercato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale.

21.58 MILAN – Calciomercato.com rivela che Theo Walcott è stato offerto ai rossoneri ma non sarebbero interessati. Sta giocando poco con l’Arsenal. Il giocatore vuole i Mondiali e cerca spazio.

21.52 REAL MADRID – Clamorosa offerta per Bale dal Guangzhou! 95 milioni messi sul piatto dalla squadra cinese guidata da Fabio Cannavaro.

21.46 NAPOLI – Il Bologna acconsente alla cessione di Verdi! Si parla di 25 milioni di euro, ora però si attende la decisione del giocatore.

21.35 FIORENTINA – Corvino cerca il blitz per Koziello del Nizza come riporta calciomercato.it.

21.23 NAPOLI – Azzurri già a caccia del sostituto di Pepe Reina per la prossima stagione. Si starebbe pensando a Leno.

21.12 GETAFE – Il portiere Vicente Guaita è nel mirino di squadre inglesi, As è convinta che il sostituito sia Kiko Casilla del Real Madrid.

21.01 JUVENTUS – L’agente di Sturaro è chiarissimo e lo blinda ai bianconeri: “La società non intende cederlo”.

20.53 PADOVA – Come riporta Gianluca Di Marzio, la società è vicina all’acquisto di Ettore Gliozzi, attaccante del Cesena.

20.46 LEGIA VARSAVIA -L’ex granata Vesovic si accasa al club polacco. Viene dal Rijeka.

20.32 SHALKE 04 – La Bild rivela che il club tedesco starebbe lavorando per il ritorno di Baba Raham dal Chelsea.

20.24 SASSUOLO – I neroverdi starebbe puntanto su Marco Imperiale come riporta tuttomercatoweb.com. L’estero sinistro classe 1999 del Catanzaro promette davvero molto bene, su di lui ci sarebbe anche il Chievo.

20.17 MILAN – I rossoneri puntano forte su Mousa Dembelé, centrocampista del Tottenham, ma sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter come riporta Sky Sports.

20.11 INTER – Pressing serrato su Deulofeu. Come riporta Mediaset Premium, l’esterno d’attacco vorrebbe tornare in Italia. I nerazzurri chiedono un presento con obbligo di riscatto legato alle presenze mentre i blaugranna vorrebbero subito 15 milioni.

20.02 NAPOLI – Azzurri vicinissimi a Simone Verdi del Bologna come riporta Mediaset Premium. L’accordo sarebbe per 24 milioni di euro, il giocatore ci pensa.

19.53 SPORTING LISBONA – Battaglia è un obiettivo del WBA e del West Ham ma si parla di 25 milioni di euro come riporta tuttomercatoweb.com.

19.46 CHIEVO – Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club è vicino alla cessione in prestito di Luca Danieli al Mestre.

19.33 MANCHESTER UNITED – Secondo il Daily Star, i Red Devils starebbero duellando con l’Arsenal per l’acquisto di Fred, centrocampista dello Shakhtar Donetsk.

19.25 LIVERPOOL – Non ci si vuole fermare e Klopp chiede Naby Keita, lasciato in prestito al Lipsia fino a fine stagione. Secondo il Telegraph si tratta per anticipare il rientro. E attenzione perché se così fosse la Juventus potrebbe affondare per Emre Can con qualche mese di anticipo.

19.16 SIVIGLIA – Bomba svelata da Marca: il Siviglia di Montella starebbe valutando Aleix Vidal, esterno difensivo del Barcellona.

19.13 AJAX – Il centrocampista Dani de Wit ha rinnovato il contratto fino al 2020.

19.07 MANCHESTER CITY – Voce clamorosa dall’Inghilterra: Guardiola vorrebbe Giorgio Chiellini, il City starebbe valutando anche Umtiti del Barcellona.

18.48 NAPOLI – L’agente di Koulibaly è molto impegnato sul mercato ma ha avuto tempo per delle dichiarazioni che stanno facendo discutere: “Juventus in scia al Napoli solo grazie alla fortuna”

18.36 In questo mercato potrebbe essere molto importante il Guangzhou di Paolo Cannivaro che propone offerte faraoniche per alcune stelle che militano in Europa.

18.28 FIORENTINA – I viola continuano a sondare la pista Roussilon, giocatore che piace molto a Pioli e che rappresenterebbe un ottimo rinforzo per la seconda parte della stagione.

18.19 WEST HAM – Il club inglese è pronto per tornare sul mercato pesante e in Patria si parla di un’offerta da 25 milioni di euro per acchiapparsi Mawson attualmente in forza allo Swansea.

18.12 CATANZARO – Come riporta tuttomercatoweb.com, Cianci sarebbe la prima scelta per il club calabrese se dovesse lasciare la Reggiana.

18.05 BARCELLONA – Coutinho è ormai un affare fatto, ma il giocatore arriverà infortunato visto che ha dei problemi a una coscia.

17.58 INTER – L’Inter continua a monitorare Stefan De Vrij, in scadenza di contratto con i biancocelesti: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore dovrebbe infatti essere il “colpo” di mercato dei nerazzurri in difesa in estate.

17.45 SPAL – Gli estensi sono pronti a chiudere un colpo a centrocampo per rafforzare la squadra a disposizione di Semplici. Uno degli obiettivi a centrocampo, vista la difficoltà ad arrivare a Manuel Locatelli del Milan è diventato Stefano Sturaro, in uscita dalla Juventus.

17.36 JUVENTUS – Secondo quanto riportato da Tuttosport, fra gli obiettivi di mercato della Juventus per rafforzare il reparto arretrato c’è anche Ezequiel Garay, centrale classe ’86 del Valencia.

17.29 CAGLIARI – Il valzer degli esterni coinvolge anche i sardi, che potrebbero perdere Van Der Wiel in questa sessione: la squadra del presidente Giulini starebbe pensando proprio a Maxi Oliveira della Fiorentina per sostituirlo. Lo riporta il Corriere dello Sport

17.23 FIORENTINA – Secondo Il QS-La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando all’ex terzino del Verona per la sessione invernale di trasferimenti. L’arrivo del giocatore della Samp, espulso ieri con il Benevento, aprirebbe le porte all’addio di Maxi Oliveira.

17.18 ROMA – Kevin Strootman, centrocampista classe 1990 della nazionale olandese, pare intenzionato a lasciare il suo attuale club, la Roma, a fine stagione: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rapporti del giocatore con l’ambiente sarebbero ora ai minimi storici.

17.06 LIVERPOOL – Dopo la cessione di Coutinho, il Liverpool sta cercando un sostituto e Thomas Lemar è uno dei nomi accostati ai Reds. Difficilmente però il giocatore si muoverà dalla Francia in questo mercato di gennaio. Lo riporta tuttomercatoweb

16.57 WEST HAM UNITED – Secondo il Sun, il West Ham ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro per il difensore classe ’94 dello Swansea Alfie Mawson, sotto contratto fino a giugno 2020.

16.48 PSG – Nonostante trovi poco spazio e su di lui siano forti Crystal Palace e Newcastle, Kevin Trapp potrebbe non lasciare il PSG a gennaio: è quanto sostiene L’Equipe.

16.35 ROMA – Come riportato da Il tempo, Bruno Peres sembra essere il primo candidato per lasciare la Roma in questa sessione. Il direttore sportivo giallorosso Monchi è pronto a partire per Lisbona e intavolare la trattativa con il Benfica

16.23 BARCELLONA – Non solo Coutinho: si lavora per chiudere Yerry Mina, difensore classe ’94 del Palmeiras. Accord già raggiunto, operazione da circa 12 milione di euro. Lo riporta gianlucadimarzio.com

16.15 NOVARA – Operazione in uscita per il Novara, che valorizza ancora i suoi calciatori. Alessio Da Cruz domani sosterrà le visite mediche con il Parma. Nella trattativa non rientrerà Barillà, che non è un profilo tra quelli attenzionati dal Novara. Lo riferisce Tuttomercatoweb

16.08 INTER Secondo quanto riportato dalla redazione mercato di Sky Sport, l’Inter avrebbe compiuto nelle scorse settimane l’ennesimo tentativo per portare a Milano Domenico Criscito.

16.01 PARMA – Club molto attivo sul mercato e oltre ad un’attaccante, potrebbe presto arrivare anche un rinforzo a centrocampo. Si tratta di Antonio Junior Vacca, centrocampista del Foggia che non sta trovando spazio con i rossoneri

15.52 JUVENTUS – Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, spiega la scelta del suo assistito di trasferirsi allo Schalke 04. Queste le sue parole a Calciomercato.com: “Il ragazzo ha capito dopo la partita con il Bologna, dove non ha giocato nemmeno un minuto, che avrebbe avuto poco spazio a sua disposizione e ha deciso di andare in prestito”.

15.44 CRYSTAL PALACE – In arrivo un doppio colpo da 50 milioni di sterline, infatti è vicina l’accordo per Alfie Mawson, difensore dello Swansea e Abdoulaye Doucoure, centrocampista del Watford.

15.36 SCOZIA – I Rangers Glasgow ufficializzano l’acquisto di Jamie Murphy dal Brighton. L’attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione

15.28 INTER – I nerazzurri stanno monitorando Roberto Biancu, giovanissimo talento del Cagliari. Il giocatore è infatti un classe 2000 e ha dimostrato grande doti da registra in primavera. Un profilo che quindi potrebbe essere molto interessante per il futuro

15.19 BRESCIA – Si cerca il grande colpo in attacco, i due profili seguiti sono Antonio Floro Flores del Bari e Luca Siligardi del Parma

15.11 MANCHESTER CITY – I Citizens sono pronti all’assalto ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è in scadenza a giugno e il Manchester vorrebbe anticipare i tempi e acquistare subito il giocatore. Secondo il Mirror è già pronta un’offerta da 25 milioni di sterline all’Arsenal

15.03 INTER – In queste ore si sta svolgendo un vertice di mercato in Cina, con Walter Sabatini che cercherà di ottenere il via libera per inserire nuovi innesti in questa sessione

14.51 FIORENTINA – Nino Kukovec è arrivato in città. L’attaccante classe 2001 del Maribor effettuerà nelle prossime ore le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto

14.40 LECCE – Il presidente Saverio Sticchi Damiani fa il punto sul mercato. Queste le parole al Quotidiano di Puglia: “Abbiamo una sola priorità, l’ingaggio di un trequartista, però non so dire quando arriverà. Per il Lecce non è importante fare subito, ma fare bene. Di richieste importanti per i nostri calciatori ne abbiamo ricevute diverse ma da qui non si muove nessuno”.

14.29 LIVERPOOL – Trattativa ormai conclusa con il Leicester per Riyad Mahrez, secondo Bein Sports il giocatore dovrebbe effettuare le visite mediche entro sera

14.17 NAPOLI – La priorità al momento è quella di aggiungere un esterno offensivo. I due nomi più caldi sono Simone Verdi del Bologna e Gerard Deulofeu del Barcellona.

14.08 PARMA – E’ fatta per Alessio Da Cruz, attaccante olandese classe ’97 del Novara. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Barillà, che farebbe il percorso inverso

13.58 BARCELLONA – Non si placa la voglia di migliorare la rosa da parte dei blaugrana. Dopo l’arrivo di Coutinho ora si punta Yerri Mina. Il difensore brasiliano del Palmeiras dovrebbe arrivare in Spagna a sostituire Mascherano.

13.41 PALERMO – Occhi puntati su Matija Spicic, difensore del Wisla Cracovia, come riportato da TuttoB.com.

13.34 FIORENTINA – Obiettivo Jacopo Sala per la viola, come riportato da Il QS-La Nazione: Pioli va a caccia del terzino della Sampdoria.

13.29 PSG – Pastore gela l’Inter e tutte le altre pretendenti: “Amo Parigi, amo il Psg. Non farei mai nulla contro questo club, per me è come una famiglia. Ho dovuto sistemare delle questioni personali. Ero il primo a credere nel progetto dei parigini e ci credo ancora. Credetemi, sono stato e sarò sempre fedele al Psg. Non cambierò” come riportato da Fcinternews.it.

13.11 BARI – UFFICIALE! Arriva Jure Balkovec, terzino sinistro classe ’94, dal NK Domzale.

13.02 EVERTON – Ufficiale: Mirallas torna in prestito all’Olympiacos.

12.59 MANCHESTER CITY – Altro difensore pagato fior fior di milioni in Premier? Per Sun on Sunday, il City sarebbe pronto ad un’offerta di 60 milioni di sterline per Harry Maguire, centrale del Leicester.

12.46 LIVERPOOL – Come riporta il Liverpool Echo, la squadra di Klopp sarebbe prontissima a reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Coutinho. Pronta un’offerta al Monaco per Thomas Lemar.

12.35 MANCHESTER UNITED – Bomba di mercato dal Sunday Express: lo Utd di Mourinho sarebbe pronto a riportare in Premier League Gareth Bale, sin da gennaio.

12.24 ARSENAL – Come riportato dal Sun on Sunday, Jonny Evans, centrale classe ’88 del WBA, sarebbe vicinissimo all’accordo con i Gunners.

12.11 CAGLIARI – Sia Roma che Inter, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbero interessate al giovane Roberto Biancu, classe 2000.

12.03 CROTONE – Ufficiale la cessione in al Formentera, club militante in Segunda Division B, di Andrej Kotnik.

11.52 MILAN – Bonucci non si muove da Milano. Lo afferma gianlucadimarzio.com, secondo il quale il difensore, in rete ieri, ha spazzato via tutte le voci di partenza, rimarcando come la sua volontà sia quella di rispettare il contrattoche lo lega alla società rossonera.

11.46 NOVARA – Il club piemontese avrebbe individuato il Gravillon il rinforzo ideale per la propria difesa. Secondo gazzamercato.it, il calciatore del Benevento sarebbe la prima scelta per il mercato di gennaio.

11.33 TORINO – M’Baye Niang resta all’ombra della Mole: Walter Mazzarri non lo farà andare via. La rete contro il Bologna ha dato ragione al nuovo tecnico, che ha deciso di puntare su di lui. Lo riporta gianlucadimarzio.com, che parla di una rinascita del calciatore granata.

11.25 PARMA – Emanuele Calaiò ha deciso di declinare l’offerta del Foggia. L’attaccante, partente sicuro a gennaio, dovrebbe accettare l’offerta della Salernitana. Riporta questa notizia gazzamercato.it

11.11 NAPOLI – I partenopei puntano su Verdi del Bologna, ma se non dovesse arrivare, ecco pronta l’alternativa, che risponde al nome di Deulofeu. I partenopei però, nel caso in cui dovessero optare per quest’ultimo, dovranno guardarsi dall’Inter. Lo scrive tuttomercatoweb.com.

11.02 FIORENTINA – Maxi Oliveira va verso il Cagliari e così la dirigenza viola sta tenendo sotto osservazione Jerome Roussillon, terzino sinistro francese classe 1993 attualmente in forza al Montpellier, in Ligue 1. Appena concluso l’affare, l’uruguaiano potrà andare in Sardegna. Lo scrive Tuttosport.

10.55 CROTONE – I pitagorici stanno vagliando per l’attacco Christan Kouamé, che calciatore classe 1997 in forza al Cittadella. Cinque gol all’attivo in questa prima parte di stagione, gioca sia da centrale che da esterno. Lo scrive gianlucadimarzio.com.

10.43 MILAN – André Silva e Hakan Calhanoglu non lasceranno Milano: lo afferma tuttomercatoweb.com, ribadendo come a partire a gennaio saranno Gabriel Paletta, José Mauri e Gustavo Gomez, poco utilizzati da Vincenzo Montella prima e Gennaro Gattuso adesso.

10.36 GENOA – Resta all’ombra della Lanterna Andrej Galabinov, in rete contro il Sassuolo: Ballardini non vuole più privarsi di lui. Verranno rispedite al mittente le offerte di Palermo e Parma. Notizia rivelata da gianlucadimarzio.com

10.22 SPAL – Mattioli, presidente della squadra di Ferrara, a TMW Radio ha rivelato di voler intervenire sul mercato, acquistando almeno 3-4 rinforzi in questa sessione invernale. Il numero uno estense non ha fatto però nessun nome, non confermando neppure l’interesse per Kurtic.

10.10 LAZIO – Anche tuttomercatoweb.com conferma l’arrivo alla corte di Simone Inzaghi di Martin Caceres, che probabilmente sarà a disposizione già il 21 gennaio. Confermata l’operazione ieri dallo stesso Tare, il 30enne uruguaiano sta per sbarcare nella Capitale.

10.05 BENEVENTO – Massimo Coda, autore della doppietta decisiva contro la Sampdoria, dopo il gol vittoria contro il Chievo, non partirà più dalla città sannita. Rifiutate le offerte di Parma ed altre società di B, secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com

10.03 INTER – I nerazzurri stanno lavorando per anticipare l’arrivo di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999: l’Inter ha deciso in estate di lasciarlo in prestito all’Atalanta fino a giugno, ma per far fronte all’emergenza in difesa potrebbe arrivare prima a Milano.

9.47 LIVERPOOL – Secondo L’Equipe Riyad Mahrez, esterno algerino del Leicester, potrebbe essere il sostituto di Philippe Coutinho al Liverpool. Klopp avrebbe messo l’attaccante delle Foxiesnel casting dove già figura il francese Thomas Lemar del Monaco, sul quale però il club monegasco starebbe facendo muro. Da qui l’idea di un sostituto che già conosce la Premier, e il 26enne trequartista algerino sarebbe il profilo ideale.

9.43 TORINO – Okaka potrebbe essere un’ipotesi per il ruolo di vice-Belotti, dato l’arrivo di Mazzarri in panchina con cui l’attaccante ha un buon rapporto dai tempi del Watford. Okaka tornerebbe volentieri in Italia ma, al momento, non ci sono stati contatti concreti.

9.32 BARCELLONA – Valverde ha annunciato ieri l’assenza dell’attaccante (come quella di rafinha) fra i convocati per la prossima gara di Liga dei blaugrana. Una conferma del fatto che l’ex esterno del Milan è sempre più sul mercato e le italiane sono interessate.

9.21 NAPOLI – Il portiere brasiliano del Napoli è in uscita verso il Deportivo La Coruna: trattativa in corso tra i due club.

9.15 PARMA – Dopo sei mesi in B con la maglia del Parma, l’attaccante crociato Manuel Nocciolini potrebbe tornare in terza serie. Come rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, infatti, sono diverse le offerte giunte negli ultimi giorni al giocatore nativo di Piombino, il quale, visto il poco spazio trovato in Emilia, potrebbe approdare altrove per giocare con maggiore continuità. Una delle tante opzioni per l’ex Fiorentina, sarebbe rappresentata dalla Sambenedettese, club che avrebbe manifestato interesse per lui.

9.11 BARCELLONA – Altro trasferimento record quello del Barcellona che ha chiuso l’accordo per l’acquisto dal Liverpool dell’attaccante brasiliano Philippe Coutinho. Definito un altro trasferimento record con l’ex Inter che diventerà così il secondo calciatore più pagato della storia del calciomercato: nelle casse dei reds andranno 145 milioni di sterline, cioè 163 milioni di euro.

As evidenzia come il Barça, per sostituire Neymar, abbia speso ben più dei soldi incassati dal PSG. Da Parigi sono infatti arrivati 222 milioni di euro, ma per Coutinho e Dembélé ne sono stati spesi 308: 105 più 40 di bonus per l’ex Borussia Dortmund e, appunto, 163 per Coutinho.

9.02 SPAL – “Senz’altro arriveranno dei giocatori e qualcuno importante, ma non bisognerà sbagliare perché i 3-4 giocatori che arriveranno dovranno fare al caso di Semplici”, le parole del presidente della SPAL Walter Mattioli

8.53 JUVENTUS – “Se preferisco Emre Can? Il mercato di gennaio è complicato. Al mercato ci pensa la società. È uscito Pjaca che aveva bisogno di giocare per arrivare a luglio nelle migliori condizioni, siamo a posto così”, queste le parole dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

8.47 BARI – Secondo gianlucadimarzio.com Jherson Vergara sarà presto del Bari. Doveva già essere un giocatore biancorosso ad agosto ma l’email che certificava l’operazione arrivò qualche istante dopo la chiusura del calciomercato. Tutto rimandato a gennaio allora e la società pugliese ci riprova con doveroso anticipo…

8.42 PARMA – Secondo quanto riporta da TuttoB.com su Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, ci sarebbe l’interesse di due club di Serie B. Nello specifico si tratterebbe di Foggia e Ternana.

8.32 NAPOLI – biettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa che deve ancora partire ma che dal punto di vista del Napoli va incanalata su cifre ragionevoli.

8.24 JUVENTUS – Possibile rinnovo per Sami Khedira. LaJuventus sta infatti pensando a proporre il prolungamento al tedesco, nonostante l’imminente arrivo di Emre Can. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 e dagli Stati Uniti non mancano certo le pretendenti, anche se a 31 anni il giocatore può attendere prima di attraversare l’oceano per un’avventura in Major League.

8.12 FIORENTINA -Con il sempre più probabile addio di Maxi Olivera, destinazione Cagliari, la Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire l’uruguaiano. Come riporta Tuttosport il club viola sta seguendo Jérôme Roussillon, classe ’93 di proprietà del Montpellier

8.06 BENEVENTO – Il Benevento vince contro la Samp 3-2. Massimo Coda tra i protagonisti del match si regala la doppietta: “Ci tenevo a dare continuità e ci sono riuscito. Il primo gol è stato fantastico, il secondo ho tolto il pallone a Memushaj e messa dentro – lo riporta ottopagine.it – Lucioni è stato spettacolare. Mercato? Inutile negarlo ero già in partenza perché non sentivo fiducia. Per fortuna ho avuto queste opportunità e mi sono fatto trovare pronto. Spero che anche il pubblico abbia capito che posso dare una mano qui”.

8.00 PARIS SAINT-GERMAIN – Lucas Moura e Ben Arfa sono due giocatori in uscita dal Paris Saint-Germain. Secondo le ultime indiscrezioni de L’Equipe, la squadra francese lascerà partire i due giocatori solo se riceverà due buone offerte nel mercato di gennaio.

